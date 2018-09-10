AK Parti Sözcüsü Çelik: '(Cumhur ittifakı) Bundan sonrasında da aynı kazanımları devam ettireceğinden bir kuşkumuz yoktur'
- ANKARA
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Cumhur ittifakı) Bundan sonrasında da aynı kazanımları devam ettireceğinden bir kuşkumuz yoktur" - ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarıANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (2)Çelik: "(Yerel seçim) Cumhur ittifakı geçen dönemde son derece önemli Türk siyasetine kazanımlar getirmiştir. Bundan sonrasında da aynı kazanımları devam ettireceğinden bir kuşkumuz yoktur."AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Erdoğan - Bahçeli görüşmesi) Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bahçeli'nin takvimine göre bu görüşmeler zaten sürmektedir. Bugün yeni bir görüşme olur mu? Bu mümkündür."