AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Çevre meselesiyle ilgili olarak çok yüksek bir hassasiyete sahibiz' - ANKARA
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Çevre meselesiyle ilgili olarak çok yüksek bir hassasiyete sahibiz" - ANKARA - AK Parti MYK toplantısı - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarıANKARA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi. (5)"Kaz Dağları ya da Türkiye'nin herhangi bir yerindeki çevre meselesiyle ilgili olarak çok yüksek bir hassasiyete sahibiz."
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