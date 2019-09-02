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02 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
AK Parti Sözcüsü Çelik: ''Bizim için önemli olan Suriye'nin toprak bütünlüğüdür' - ANKARA

AK Parti Sözcüsü Çelik: ''Bizim için önemli olan Suriye'nin toprak bütünlüğüdür' - ANKARA

AK Parti Sözcüsü Çelik: ''Bizim için önemli olan Suriye'nin toprak bütünlüğüdür" - ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmasıAK Parti MYK toplandıANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, parti genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi ve soruları yanıtladı. - 5 -

Basın Toplantısı Toplantı 

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