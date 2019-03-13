AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Biz, Mansur Yavaş'la ilgili iddialara cevap verilmesinden bahsediyoruz' - ANKARA
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Biz, Mansur Yavaş'la ilgili iddialara cevap verilmesinden bahsediyoruz" - ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmasıANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (4)AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Mansur Yavaş'ın açıklamaları) Bu konuların mahkemede de görüşülmesi, kamuoyunun önünde daha açık ve net bir şekilde konuşulması için dava açma sözünden sakın geri adım atmasın. Bu davayı heyecanla beklediğimizi ifade etmek isterim."
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