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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
AK Parti Sözcüsü Çelik: '(AVM'lerde dolarla kira eylemi) Hiç kimse piyasayı bloke etme gibi bir tavra girmesin' - ANKARA

AK Parti Sözcüsü Çelik: '(AVM'lerde dolarla kira eylemi) Hiç kimse piyasayı bloke etme gibi bir tavra girmesin' - ANKARA

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(AVM'lerde dolarla kira eylemi) Hiç kimse piyasayı bloke etme gibi bir tavra girmesin" - ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarıANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
(7)Çelik: "(Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Başkanlığı tarafından müftülere yönelik hazırlanan kararname taslağı) Lozan Antlaşması'na, uluslararası sözleşmelere aykırı. Modern dünyanın geldiği bu çerçevede Batı Trakya'daki soydaşlarımızın, Müslüman kardeşlerimizin haklarını, hukuklarını hiçe sayan bir düzenlemedir. Yunan makamlarının bundan vazgeçmesini bekliyoruz."

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