Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
AK Parti Sözcüsü Çelik: '(Akşener'in Denizli'deki sözleri) Cumhurbaşkanımıza atılmış en büyük iftiralardan biridir' - ADANA

AK Parti Sözcüsü Çelik: '(Akşener'in Denizli'deki sözleri) Cumhurbaşkanımıza atılmış en büyük iftiralardan biridir' - ADANA

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Akşener'in Denizli'deki sözleri) Cumhurbaşkanımıza atılmış en büyük iftiralardan biridir" - ADANA - Mitinge katılanlardan detaylar - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmasıADANA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni'nin seçim ofisinin açılışına katıldı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Karışımızdaki ittifakın mimarlarından biri, utanmadan, sıkılmadan Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarımıza 'terörist' dediği gibi ahlak dışı bir iftirada bulundu. Cumhurbaşkanımız, devletin ve milletin birliğinin sembolüdür, ordularımızın başkomutanıdır, Türkiye Cumhuriyeti'nin birliğinin sembolüdür. Bütün vatandaşların, yani cumhurun Cumhurbaşkanıdır."AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara 'terörist' dediği iddiası) Bütün vatandaşları için gece - gündüz koşan, 15 Temmuz gecesi tankın, topun, tüfeğin üstüne yürüyen, bu büyük fedakarlıktan kaçınmayan bir siyasi lidere, Cumhurbaşkanımıza, bütün siyasi hayatı boyunca atılmış en büyük iftiralardan biridir bu. Bu iftirayı atanlara, iftiralarını aynen iade ediyoruz. Bu yaptıklarının aslında bir panik havası içerisinde, hangi kirli ittifakın içinde olduklarını örtbas etme mücadelesi olduğunu, bunun faaliyeti olduğunu görüyoruz."

Fedakarlık 

İlgili Foto Galeriler
İyi Partinin Dava Açtığı Anket Sonuçlarıİyi Partinin Dava Açtığı Anket Sonuçları
Erdoğan, Ankara Keçiörende Toplu Açılış Töreninde KonuştuErdoğan, Ankara Keçiörende Toplu Açılış Töreninde Konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivas'taCumhurbaşkanı Erdoğan Sivas'ta
Erdoğan, AK Partinin 11 Maddelik Seçim Manifestosunu AçıkladıErdoğan, AK Partinin 11 Maddelik Seçim Manifestosunu Açıkladı
CHPli Belediye Başkanı Resmi Aracıyla İçki İçtiCHPli Belediye Başkanı Resmi Aracıyla İçki İçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'teCumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı