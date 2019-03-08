AK Parti Sözcüsü Çelik: '(Akşener'in Denizli'deki sözleri) Cumhurbaşkanımıza atılmış en büyük iftiralardan biridir' - ADANA
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Akşener'in Denizli'deki sözleri) Cumhurbaşkanımıza atılmış en büyük iftiralardan biridir" - ADANA - Mitinge katılanlardan detaylar - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmasıADANA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni'nin seçim ofisinin açılışına katıldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Karışımızdaki ittifakın mimarlarından biri, utanmadan, sıkılmadan Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarımıza 'terörist' dediği gibi ahlak dışı bir iftirada bulundu. Cumhurbaşkanımız, devletin ve milletin birliğinin sembolüdür, ordularımızın başkomutanıdır, Türkiye Cumhuriyeti'nin birliğinin sembolüdür. Bütün vatandaşların, yani cumhurun Cumhurbaşkanıdır."AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara 'terörist' dediği iddiası) Bütün vatandaşları için gece - gündüz koşan, 15 Temmuz gecesi tankın, topun, tüfeğin üstüne yürüyen, bu büyük fedakarlıktan kaçınmayan bir siyasi lidere, Cumhurbaşkanımıza, bütün siyasi hayatı boyunca atılmış en büyük iftiralardan biridir bu. Bu iftirayı atanlara, iftiralarını aynen iade ediyoruz. Bu yaptıklarının aslında bir panik havası içerisinde, hangi kirli ittifakın içinde olduklarını örtbas etme mücadelesi olduğunu, bunun faaliyeti olduğunu görüyoruz."
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