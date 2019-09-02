AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Adli yılın herkes için hayırlar getirmesini diliyoruz' - ANKARA
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Adli yılın herkes için hayırlar getirmesini diliyoruz" - ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in gelişi - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmasıAK Parti MYK toplandıANKARA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, parti genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi ve soruları yanıtladı.
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