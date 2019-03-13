Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
AK Parti Sözcüsü Çelik: “600 bin dolarlık senedin sahte çıktığını ifade ettik. Mesele, Mansur Yavaş’ın buna nasıl cevap verdiğidir. ‘Bana iftira atıldı’ diyor. İftira tezgah gibi siyasi manipülasyonlar bizim kapımızdan giremez. Sorulan sor

AK Parti Sözcüsü Çelik: “600 bin dolarlık senedin sahte çıktığını ifade ettik. Mesele, Mansur Yavaş’ın buna nasıl cevap verdiğidir. ‘Bana iftira atıldı’ diyor. İftira tezgah gibi siyasi manipülasyonlar bizim kapımızdan giremez. Sorulan sor

Çelik'in açıklaması

( ANKARA -1)unun iftira olmadığı açıktır. Biz hayal mahsulü durumdan bahsetmiyoruz” ANKARA

Atmosfer Basın Toplantısı Toplantı Yalan Beyan Manipülasyon 


- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mansur Yavaş’ın dün düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamalara işaret ederek, “Birtakım yalan beyanlar var. Birkaç gündür sustuklarını bu işin arkasında kimin olduğunu görmek istediklerini söylediler. Bir tarafgillik tutumu sergilediğimizi söyledi.

Benim saygıdeğer iş adamı gibi bir ifade kullanmam söz konusu olmamıştır. Bu konuda bilgi sahibi değiliz. Biz Mansur Yavaş ve bu kişi ile ilgili taraf da değiliz. Bu kişi hakkındaki kararı mahkemeler verecek. Tezgah arıyorlarsa şuan da içinde bulundukları siyasi atmosfere bakmaları gereken durumdur. Bu rakipler meselesi değildir. Ak partinin Mansur Yavaş diye bir meselesi yoktur. Bizim meselemiz saygıdeğer Ankara seçmenine CHP’nin nasıl bir adayla çıktığı meselesidir” dedi.
“Bizim açıklamamız netti” diyen Çelik, “600 bin dolarlık senedin sahte çıktığını ifade ettik. Mesele, Mansur Yavaş’ın buna nasıl cevap verdiğidir. ‘Bana iftira atıldı’ diyor. İftira tezgah gibi siyasi manipülasyonlar bizim kapımızdan giremez. Sorulan sorunun iftira olmadığı açıktır. Biz hayal mahsulü durumdan bahsetmiyoruz” açıklamasında bulundu.
İlgili Foto Galeriler
İyi Partinin Dava Açtığı Anket Sonuçlarıİyi Partinin Dava Açtığı Anket Sonuçları
Erdoğan, Ankara Keçiörende Toplu Açılış Töreninde KonuştuErdoğan, Ankara Keçiörende Toplu Açılış Töreninde Konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivas'taCumhurbaşkanı Erdoğan Sivas'ta
Erdoğan, AK Partinin 11 Maddelik Seçim Manifestosunu AçıkladıErdoğan, AK Partinin 11 Maddelik Seçim Manifestosunu Açıkladı
CHPli Belediye Başkanı Resmi Aracıyla İçki İçtiCHPli Belediye Başkanı Resmi Aracıyla İçki İçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'teCumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı