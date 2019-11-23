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23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
AK Parti Siirt İl Başkanı Ekrem Olgaç göreve başladı - SİİRT

AK Parti Siirt İl Başkanı Ekrem Olgaç göreve başladı - SİİRT

- Karşılamadan görüntüler - Kurban kesiminden görüntüler - Siirt Milletvekili Osman Ören'in konuşması - AK Parti Siirt İl Başkanı Ekrem Olgaç'ın konuşması - Toplu fotoğraf çekilmesiAK Parti Siirt İl Başkanı Ekrem Olgaç göreve başladıSİİRT (AA) - AK Siirt İl Başkanlığına atanan Ekrem Olgaç ile Merkez İlçe Başkanı Öner Geyik göreve başladı.
AK Parti Genel Merkezi tarafından atanan Olgaç parti binası önünde karşılandı.AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, yaptığı konuşmada, 2023 vizyonuna değinerek partinin en üst kademesinden en alt kademesine kadar birlik ve beraberlik içinde hareket edeceklerini söyledi.

Olgaç da kendisini bu göreve layık görenleri mahcup etmeyeceğini belirterek, kendisinden önce göreve yapan tüm başkan ve partililere teşekkür etti, bayrağı daha ilerilere taşımak için çalışacaklarını kaydetti.
Öner Geyik ise el birliğiyle büyük bir heyecanla çalışacaklarını belirttiTörene, AK Parti İlçe başkanları ve partililer katıldı.

Beraberlik 2023 Vizyonu 

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