AK Parti Samsun milletvekili Akif Çağatay Kılıç: “Ezanımızı kimse yuhalayamaz”

-AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADARI RASİM ARI'NIN KONUŞMASI

-AK PARTİ SAMSUN MİLLETVEKİLİ ÇAĞATAY KILIÇ'IN KONUŞMASI



( NEVŞEHİR )- AK Parti Belediye Başkan adayı projelerini açıkladı NEVŞEHİR



- AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı 31 Mart Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri öncesinde proje lansmanı düzenleyerek Nevşehir için hazırladığı projeleri anlattı. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi kongre ve kültür merkezinde düzenlenen AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı’nı proje lansman tanıtım toplantısına Gençlik ve Spor eski bakanı AK Parti Samsun milletvekili Akif Çağatay Kılıç, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti Belediye Başkan adayı Rasim Arı, ilçe ve belde belediye başkan adaylarının yanı sıra çok sayıda partili katıldı.

Proje tanıtım toplantısında konuşan AK Parti Belediye Başkan adayı Rasim Arı, Nevşehir için 5 başlık altında 50 projesini toplantıya katılanlara anlatırken yaptığı konuşmada Nevşehir’de dedikoduya son vereceklerini söyledi.



Arı, “ Biz ve beraber olmaya geldik. Bizim belediyecilik anlayışımızın temelinde gönülden gönüle köprüler kurmak gönül belediyeciliği yapmak olacaktır. Biz belediyede ve bu şehirde iki tane şey yapacağız. Birincisi zihniyet değişikliği ve dönüşümünü gerçekleştireceğiz. İkinci aşamada fiziksel değişimi ve dönüşümü gerçekleştireceğiz. Zihin dönüşümüne şunu kastediyoruz. Biz belediye başkanı olduğumuz andan itibaren bu şehirde asla dedikoduya amel etmeyeceğiz. Dedikoduya bu şehirde son vereceğiz. Birliğimize beraberliğimize, kardeşliğimize ve samimiyetimize zarar veren aramızdaki köprüleri ortadan kaldıran ve dedikoduyu ortadan kaldıracağız ve asla dedikoduya prim vermeyeceğiz” dedi.

Gençlik ve Spor eski bakanı ve AK Parti Samsun milletvekili Akif Çağatay Kılıç ise burada yaptığı konuşmada 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İstanbul’da akşam düzenlenen yürüyüşte ezanı yuhalayanlara tepki gösterdi. Kılıç, “Bir takım yürüyüşler, bir takım mitingler, bir takım gösteriler ve bir takım vandallıklar adı altında hak arama, demokrasi arama, insan haklarını arama gibi kişisel hak arama gibi bahaneler sığındılar. İşte en yakın zamanda 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde kadınlar günü olarak kutlanan ama bizim kültürümüzde sadece bir gün değil her gün kadınların günüdür, her gün annelerimizin günüdür her gün babalarımızın günüdür. Çünkü her gün insanların günüdür. Ama eyvallah kadına karşı yapılan ve yaşanılan bazı şiddet olaylarını hiçbir şekilde tasvip etmediğimiz, inancımızın, kültürümüzün asla kabul etmediği şiddet olaylarına dikkat çekmek ve toplumumuzdaki kadınlarımızın istisnai yerlerini hatırlatmak anlamında bir gün olarak yaşanmasına kutlanmasına bizde destek veriyoruz. Ancak dini inançlarımız, mukaddesatımız, ezanımız ile ilgili o gün yapılanlara hiçbir şekilde de bunu tasvip etmiyoruz. Milletimizin de bunu asla tasvip etmediğini biliyoruz. Siz gösteri yapacaksınız diye ezanı yuhalayamazsınız. Ama bu zihniyet 15 Temmuz gecesi okunan salalara tepki göstermişti. İşte biz ne diyoruz bu milletin değerleri ile hep beraber bir arada yaşayarak geleceği inşa edeceğiz inşallah” şeklinde konuştu.

AK Parti Belediye Başkan adayı Rasim Arı’nın proje lansman tanıtım toplantısı toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

