-SLOGANLAR DETAY

-AÇIKLAMA



( SAKARYA ) AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever Özkoç’u istifaya davet etti SAKARYA



- AK Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sert sözleri sonrasında istifaya davet etti. CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretleri sonrası tepkiler büyüyor. Tepkiler sonrasında AK Parti Sakarya İl Başkanlığından sert tepki geldi. Yapılan basın açıklamasına Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce başta olmak üzere belediye başkanları, parti yöneticileri ve partililer katıldı.

AK Sakarya İl Başkanı Yunus Tever okuduğu basın açıklamasında Milletvekili Engin Özkoç’u istifaya davet etti. Şehitlerimize rahmet diliyorum AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever yaptığı açıklamada, “Hepimizin bildiği üzere ülkemiz, Suriye’de kendi halkını katleden zalim bir rejime, onların uzantılarına ve terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele vermektedir. Ülke olarak birlik, beraberlik ve dayanışmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçmekteyiz. Türkiye’nin Suriye’de yürüttüğü mücadelenin vatan topraklarımızı ve özgürlüğümüzü koruma, bayrağımızı ve ezanımızı yaşatma, geleceğimize sahip çıkma mücadelesi olduğu hepimizin malumudur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bugüne kadar; Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü bir şekilde vermiştir. ‘Bahar Kalkanı Harekâtıyla’ birlikte bu süreç hız kesmeden devam etmektedir. Bizler, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Mevzu bahis vatan olunca tüm siyasi fikir ayrılıklarımızı rafa kaldırır, gereken cevabı milli birlik şuuruyla topyekun tüm dünyaya veririz. Fakat şunu da ifade etmem gerekir ki Türkiye’nin Suriye’de ne işi var? diyenler, bu ülkede maalesef hiçbir laftan tiksinmedim ‘şehitler ölmez vatan bölünmez’den tiksindiğim kadar diyebilecek derecede alçalabilen ve maalesef şu anda CHP’de milletvekili sıfatıyla meclisimizde yer alan kişiler var. PKK-PYD’nin ve Esed’in inlerine düşen her SİHA bombası maalesef CHP yönetiminde rahatsızlığa yol açmaktadır. Her zaman olduğu gibi CHP, millet iradesiyle bitmeyen kavgasında her yeni gün bir çirkinlik ortaya çıkartmaktadır. Bu pervasızlık, hazımsızlıktan kaynaklanmaktadır. CHP, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye düşmanlarına karşı kararlı duruşunu bir türlü hazmedememektedir. Şehitlerimiz var, gazilerimiz var. Rabbim’den şehitlerimize rahmet, kederli ailelerine de sabırlar diliyorum” dedi.

“Kendisini istifaya davet ediyoruz” İl Başkanı Tever, Özkoç’u istifaya davet ederek, “Milletimizin yüreği bu acıyla yanarken artık adını bile anmaktan imtina ettiğimiz CHP’nin Sakarya Milletvekili Özkoç, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, ülkemizin birliğini, bütünlüğünü ve beraberliğini temsil eden, aziz milletimizin teveccühüyle seçilen Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaretler savurmuştur. Öncelikle bu şahsın, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözlerini misliyle kendisine iade ediyoruz. Bu hakaret sadece Cumhurbaşkanımıza değil onun temsil ettiği makama da yapılmıştır. Bu şahıs şunu çok iyi bilmelidir ki Cumhurbaşkanımızın şerefi, onuru, haysiyeti 83 milyon vatandaşımızın, ülkemizin onuru, şerefi ve haysiyetidir. Üstüne basa basa söylüyoruz bu şahsın ahlaksız sözleri siyasi eleştiri değil; apaçık bir edepsizliktir. Ben buradan CHP’li hemşerilerime de sesleniyorum. Siz, böylesi bir temsili asla hak etmiyorsunuz. Milli mücadele döneminde düşmana geçit vermeyen Sakaryalı hemşerilerim de hak etmiyor. Türkiye aleyhine lobi faaliyeti yapanlara destek olan, PKK’nın siyasi uzantılarıyla ortaklık yapan, 17- 25 Aralık darbe girişimi sonrası FETÖ ile işbirliği yapan, darbe şakşakçılığında en ön saflarda yer alan CHP’nin çirkin yüzü Özkoç, artık şirazeden çıkmıştır. Bu şahsın meclis çatısı altında Sakarya Milletvekili olarak görev yapmasından dolayı utanç duyuyoruz ve Sakarya halkını bu şekilde temsil etmesini kabullenemiyoruz. Kendisini de derhal istifaya davet ediyoruz” diye konuştu.

“Tahrik ve taşkınlıklardan uzak durmalarını istiyorum” Tever sözlerinin devamında, “Son olarak şunu ifade etmek isteriz ki, AK Parti olarak bu şahsa karşı yasal haklarımızı sonuna kadar kullanıyor, yaptığı çirkinliklerin hesabını hukuk ve yargı düzeni içerisinde soruyoruz ve sormaya da devam edeceğiz. Sakaryalı hemşerilerim de kendisine bu yaptıklarının hesabını sandıkta soracak ve hak ettiği değeri gösterecektir. Ayrıca tüm teşkilat mensuplarımızdan bu konuda daha itidali davranmalarını, tahrik ve taşkınlıklara sebebiyet verecek her türlü davranıştan uzak durmalarını önemle rica ediyorum. Bugün buraya basın açıklamamıza katılım sağlayan her bir Sakaryalı hemşerime de ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.





loading...