AK Parti Rize milletvekilleri mazbatalarını aldı

- Tören salonundan Detay görüntüler - Milletvekillerin mazbatalarını almasının detay görüntüleri - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın konuşması - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın konuşması - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: - "Bu toprakların çocuğu, kimsesizlerin kimsesi bu seçimi kazandı" - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: - "Bundan sonra yeni model millet adına görev yapacak, yetki kullanacak"RİZE (AA) - AK Parti'den milletvekili seçilen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bu toprakların çocuğu, kimsesizlerin kimsesi bu seçimi kazandı." dedi. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından AK Parti'den milletvekili seçilen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile Muhammet Avcı, Rize Adliyesi'ne geldi.Bak, Yazıcı ve Avcı, adliye salonunda düzenlenen törenle mazbatalarını İl Seçim Kurulu Başkanı Özkan Tavuz'dan aldı.Osman Aşkın Bak, burada yaptığı konuşmada, bu seçimde milletin kazandığını, milletin dediğinin olduğunu ve kararı milletin verdiğini belirtti. Rize lilerin gösterdiği desteğin kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan Bak, "En iyi şekilde Rize 'mizi temsil etmeye çalışacağız. Gençlik ve Spor Bakanı olarak ülkemize hizmet etme şansı bulduk. İnşallah hizmetlerimiz artarak devam eder." dedi. Bak, "Bu toprakların çocuğu, kimsesizlerin kimsesi bu seçimi kazandı." ifadesini kullanarak, sözlerini şöyle sürdürdü:"Adam kazandı. Rakibinin tabiriyle adam kazandı. Kendi tabiriyle de 'Yendi de yendi, yendi de yendi.' 9 seçimdir CHP'nin Genel Başkanı'nın olduğu süreç kaybetti. Cumhurbaşkanımız 13. seçimini de kazandı. Dolayısıyla milletin içinden gelmek, milletin taleplerini yerine getirmek, gönüllere girmek kolay bir iş değil. Burada Kudüs, Gazze ve mazlumlar kazandı. Tüm oyunlara rağmen, spekülasyonlara, baskılara, bir araya gelme, üst üste, alt alta deyimiyle 'Topu geldi', millet kazandı." - "Türkiye demokrasisi kazanmıştır"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da Türkiye tarihinin en önemli seçimini başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğine işaret ederek, "Bu seçimlerle Türkiye ilkleri yaşayacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dediğimiz yeni model inşallah bu seçimle birlikte yürürlüğe girdi. Bundan sonra yeni model millet adına görev yapacak, yetki kullanacak. Bunun yansımaları önemli." diye konuştu. 24 Haziran seçiminin Türk demokrasisi açsından çok başarılı olduğunu belirten Yazıcı, şunları söyledi:"Katılım oranı yüksektir. Dünyada bu oranda katılımla yapılmış bir seçim yoktur. Bu seçimde bütün söylentilere, manipülasyonlara rağmen son derece başarılı bir şekilde, başta YSK olmak olmak üzere, il ve ilçe seçim kurulları, yargı gözetimi ve denetimi altında başarılı bir şekilde seçim hukuku tam anlamıyla uygulanmak suretiyle gerçekleştirilmiştir. Bu bakımdan da Türkiye demokrasisi kazanmıştır. Seçildikten sonra sıfatımız değişti. Rize 'nin, herkesin vekiliyiz. Meclis'te de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vekili sıfatıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz."