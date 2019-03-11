AK Parti'nin Şırnak mitingi - Detaylar Haberi

- Vatandaşların miting alanına gelişi - Bir gencin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmini çizdiği tablo - Güvenlik noktalarında arama yapılması - Karanfil dağıtan gençler - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resminin yer aldığı pankart - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otobüsünün alana gelişi - Alandaki vatandaşlarŞIRNAK - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Şırnak 'ta düzenlenen mitingde halka hitap etti. Programa vatandaşlar ilgi gösterdi.
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