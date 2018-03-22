AK Parti'nin pankartının indirilmesine tepki - ÇANAKKALE
- AK Parti Çanakkale İl Başkan Vekili Ergin Sezen'in açıklamaları - İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Balık'ın açıklamaları - Açılan pankarttan görüntü Çanakkale 'de AK Parti'nin pankartının indirilmesine tepki - AK Parti Çanakkale İl Başkan Vekili Sezen ve İl Gençlik Kolları Başkanı Balık, dün Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirdikleri pilav ikramı sırasında asılan "Bu şehirde pilav, terörün destekçisi barajı geçtiği için değil, Mehmetçik'imiz destan yazdığı için dağıtılır" yazılı pankartın zabıta ekiplerince indirilmesine tepki gösterdi - Balık: - "Dün organize ettiğimiz, şehitlerimiz ve Afrin zaferimiz için pilav dağıtımı ve basın açıklamamız esnasında hayrımıza müdahale eden Çanakkale Belediyesi zabıtaları, Çanakkale ruhuna bir kez daha gölge düşürmüştür"ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Çanakkale İl Başkan Vekili Ergin Sezen ve İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Balık, AK Parti İl Gençlik Kollarınca dün Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen pilav ikramı sırasında asılan "Bu şehirde pilav, terörün destekçisi barajı geçtiği için değil, Mehmetçik'imiz destan yazdığı için dağıtılır" yazılı pankartın zabıta ekiplerince indirilmesine tepki gösterdi.AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Gültekin Yıldız ve İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Balık ile parti binasında basın toplantısı düzenleyen Sezen, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in teröristlerden temizlendiğinin 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü törenlerine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Çanakkale 'de açıklandığını anımsattı.Bir kez daha Mehmetçik'in başarı haberini özel bir günde almaktan ayrıca mutlu olduklarını belirten Sezen, şöyle devam etti:"Bu süreçte elbette şehitlerimiz oldu. Şehitlerimizi anmak, bu başarımızı, bu zaferimizi kutlamak maksadıyla genç arkadaşlarımız bir pilav ikramı, bir hayır arzusu içinde oldular. Bunu dün tüm ilçelerimizde eş zamanlı olarak tertip ettiler ve bu ikram esnasında bir pankart açtılar. Esasında bu pankart, bu harekatın özünü teşkil ediyordu fakat maalesef bundan birilerinin üzüldüğünü, zarar gördüğünü, belki de utandığını belirterek bunu kaldırmamızı istediler, zorladılar." - "Belediye zabıtaları, Çanakkale ruhuna bir kez daha gölge düşürmüştür"AK Parti Çanakkale Gençlik Kolları Başkanı Burak Balık da Çanakkale Belediyesince kendilerine gösterilen tavrı eleştirerek şunları söyledi:"AK Parti İl Gençlik Kolları olarak dün organize ettiğimiz, şehitlerimiz ve Afrin zaferimiz için pilav dağıtımı ve basın açıklamamız esnasında hayrımıza müdahale eden Çanakkale Belediyesi zabıtaları, Çanakkale ruhuna bir kez daha gölge düşürmüştür. Astığımız pankartta yazan 'Bu şehirde pilav, terörün destekçisi barajı geçtiği için değil, Mehmetçik'imiz destan yazdığı için dağıtılır' ifadesi birilerini rahatsız etmiş olacak ki kaldırmaları yönünde talimat aldıklarını ifade eden zabıtalar, pankartımıza müdahalede bulunmuştur. Çanakkale Belediyesi, terör sevicileri için pilav dağıtmasının hatırlatılmasından mı rahatsız olmuştur, yoksa Afrin zaferimizden mi? Çanakkale Belediyesi, HDP’li Sur Belediyesi ile kardeş belediye olduğunun hatırlanacak olmasından mı rahatsız olmuştur, yoksa şanlı bayrağımızdan mı?"Belediye zabıta ekiplerinin "Pankartı zorla indiririz" tehdidinde bulunduğunu ifade eden Balık, şunları kaydetti:"Bu şehirde rahat nefes almanın yolu, HDP ile kardeş olmaktan mı geçmektedir? Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'a göre barış ve özgürlüğün yolu terör yandaşı olmaktan mı geçmektedir? Kadın, genç gözetmeksizin kavga ve terörden beslenen, Ülgür Gökhan'a sesleniyorum: Çanakkale 'de ya Çanakkale ruhu kazanacak ya Çanakkale ruhu kazanacak. Hendek, kavga, terör siyasetinin uzantıları kendilerine bu ruh içinde yer bulamayacaklar. Şanlı bayrağımızdan, kahraman Mehmetçik'imizden rahatsız olanlar bu ruh içinde yer bulamayacaklar. Bu ruhu ve maneviyatı hissedemeyenleri Çanakkale halkının takdirine bırakıyor, tüm teşkilatımız ve gençler adına kınıyorum."