AK Parti’nin en genç belediye başkanı ikinci dönem için aday gösterildi



- AK Parti’nin en genç Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ikinci dönem için Tokat Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara’da grup toplantısında 20 belediye başkan adayını açıkladı.

AK Parti’nin en genç belediye başkanı unvanına sahip olan Eyüp Eroğlu, ikinci dönem için aday olarak gösterildi. Vatandaşlar grup toplantısını sosyal medya ve televizyonlardan canlı yayından dikkatle takip etti. 30 Mart 2014 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimlerinden 37 yaşında Tokat Belediye Başkanı seçilen Av. Eyüp Eroğlu, birçok projeyi hayata geçirdi. Adaylığının açıklanmasıyla ilgili duygularını dile getiren Başkan Eroğlu,“Saygıdeğer hemşehrilerim; Sizlerin gönül destekleri ile AK Parti Tokat Belediye Başkan Adayı olarak yeniden huzurunuzdayız. Mevlana’nın övgüsüne mazhar olmuş Tokat’ta 4,5 yılda Belediye bütçesinin imkanları dahilinde herkese eşit, adaletli hizmet sunduk. Allah’a şükürler olsun birçok olmaz denilen işi hep birlikte başardık. Biz olduk, evladınız olduk, kardeşiniz olduk. İyi günde, kötü günde, düğünde, cenazede birlikte olduk. Acımızı da, mutluluğumuzu da beraberce paylaştık. Bütün bu güzellikleri sizlerle yaptık, sizlerle başardık. Sizlerin duası ve gönül desteği olmasa bunları asla başaramazdık. Şimdiye kadar yaptığımız tüm işlerde yanımızda olan, arkamızda duran, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Milletvekillerimize, tüm teşkilat mensuplarımıza ve hassaten saygıdeğer hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Sizlere verdiğimiz sözleri yerine getirmenin huzuru içerisinde Aşk ile çalıştık. Yeniden Büyük Türkiye yolunda hep birlikte, geleceğin Tokat’ını inşa etmek için yine Bismillah diyoruz. İlk günkü Aşk ile. Allah yar ve yardımcımız olsun” ifadelerini kullandı. Başkan Eroğlu, özgeçmişi 1977 yılında Tokat’ta doğdu. İlköğrenimini Tokat Cumhuriyet İlkokulu’nda, orta ve lise tahsilini Tokat İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. 1995 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans öğrenimine başladı.

1999 yılında Hukuk Fakültesi eğitimini tamamladı. 2001 yılından itibaren Tokat'ta serbest avukatlık mesleğini icra etmektedir. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında çalışmaları olan Eroğlu, Tokat Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliği, Kızılay Şube yönetim kurulu üyeliği, Elden Ele Derneği Başkanlığı, TAHAD yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Yine bir dönem Tokat Barosu CMK Komisyon Başkanlığı görevini yürüttü. Evli ve 3 çocuk babasıdır. (Nİ-UY-

