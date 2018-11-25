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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
- AK Parti'nin Elazığ Başkan adayına coşkulu karşılama Haberi

- AK Parti'nin Elazığ Başkan adayına coşkulu karşılama Haberi

-Havaalanında karşılama

Turab Efes Siyasi Parti Allah 

--konvoy
--AK Partide İl Başkanlığında konuşması
--genel ve detay

( ELAZIĞ )- Belediye Başkan Adayı Şerifoğulları, “Hizmet yaparken önceliğimiz insanlarımızın refahı ve huzuru olacak” ELAZIĞ

- Hizmet yaparken önceliğinin insanların refahı ve huzuru olacağını belirten AK Parti Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları, “ Huzurlu insanların yaşadığı bir yere hizmet getirmek çok daha kolay olacaktır. Görev yapacağımız süre içerisinde önceliklerimizden biri de hiç şüphesiz ilimizi bütün olarak düşünmek olacaktır” dedi.
AK Parti Elazığ Belediye Başkan adayı Şahin Şerifoğulları, bugün Elazığ’a geldi. Havalimanında partililer tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan Şerifoğulları, düzenlenen konvoyla şehir turu yaptı. Ardından AK Parti İl Başkanlığına geçen Şerifoğulları burada yapacağı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Memleketin her karış toprağında ayak izi olan biri olarak görevini layıkıyla yapacağını dile getiren AK Parti Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları, “Milletvekillerimiz, teşkilatımız ve halkımızla birlikte ilimizi ekonomik, sosyal ve kültürel alan başta olmak üzere tüm alanlarda hizmet edeceğiz. Gelişmiş bir Elazığ oluşturabilmek adına çalışmalarımızı yapacağız. Yapacağımız her işten önce mutlaka fikir alış verişinde bulunacağız. Profesyonel bir ekiple çalışacağız. Bundan sonraki süreçte de nasip olursa profesyonel bir ekiple ilimizi güzel yerlere getireceğiz” dedi.
Hizmet yaparken önceliğinin insanların refahı ve huzuru olacağını ifade eden Şerifoğulları, “Huzurlu insanların yaşadığı bir yere hizmet getirmek çok daha kolay olacaktır. Görev yapacağımız süre içerisinde önceliklerimizden biri de hiç şüphesiz ilimizi bütün olarak düşünmek olacaktır. Elazığ’ın tamamını tek parça halinde düşünerek ayrım yapmadan tüm mahallelerimize eşit hizmet götürme gayretinde olacağız. Gönül verdiğim şehrime hizmet etmek için talip oldum. Rabbim bana bunu nasip ederse 5 yıllık süre içerisinde tüm vatandaşlarıma ulaşamaya çalışacağım. Sorunları dinleyeceğim ve çözüm için gayret edeceğim. Her siyasi parti adayımız seçimlere kazanmak için girer. Kazanmak önemlidir. Ama asıl olan son nefesi kazanmaktır. Görev yapacağımız süre içerisinde inşallah son nefesimizi kazanarak hizmetlerimize devam edeceğiz. Şehir insanın, insanda şehrin aynasıdır. Gönülde ne var ise şehre o yansır. Gönlü taş olanın şehir taş olur. Gönlünde hizmet aşkı olanın şehri gülistan olur. Biz bu şehri gülistan yapmak için talip olduk. Rabbim bizlere mahcup etmesin” diye konuştu.
Şerifoğulları’na, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut, Zülfü Tolga Ağar, Sermin Balık ve Zülfü Demirbağ ile AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze'de eşlik etti. (CK-HİV-
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