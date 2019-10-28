AK Parti MYK toplandı - Girişler - ANKARA

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gelişiAK Parti MYK toplandıANKARA (AA) - AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı toplantı, saat 13.40'ta başladı.
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