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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
AK Parti MYK toplandı - Girişler - ANKARA

AK Parti MYK toplandı - Girişler - ANKARA

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gelişiAK Parti MYK toplandıANKARA (AA) - AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı toplantı, saat 13.40'ta başladı.

Toplantı 

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