AK Parti MKYK üyesi Yılmaz'ın acı günü - ŞANLIURFA
- Asri Mezarlık ve toplanan kalabalıktan detaylar - Mehmet Emin Yılmaz ve cenazenin mezarlığa gelişi - Cenazeye katılım - Taziye dileklerini kabul eden Mehmet Emin Yılmaz'dan detaylar - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker'in Yılmaz ailesine başsağlığı dilemesi - Eker'in mezarlıktan ayrılması - Mehmet Emin Yılmaz'ın taziyeleri kabul etmesiAK Parti MKYK üyesi Yılmaz'ın acı günü - AK Parti MKYK üyesi ve 27. dönem Diyarbakır milletvekili adayı Prof. Dr. Mehmet Emin Yılmaz'ın ablası vefat ettiŞANLIURFA (AA) - AK Parti MKYK üyesi ve 27. dönem Diyarbakır milletvekili adayı Prof. Dr. Mehmet Emin Yılmaz'ın vefat eden ablası Şanlıurfa 'da defnedildi.Yılmaz'ın, bir süredir Dicle Üniversitesinde tedavi gören ablası Zeynep Pirinç'in (79) hayatını kaybetmesi dolayısıyla Siverek Asri Mezarlığında tören düzenlendi. Pirinç'in cenazesi, Asri Mezarlıkta toprağa verildi. Cenaze törenine, Yılmaz ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz ile AK Parti il ve ilçe teşkilatı üyeleri de katıldı. Eker ve beraberindekiler, defin işlemleri sonrası Yılmaz'a başsağlığı dileğinde bulundu.