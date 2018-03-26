-Metin Külünk’ün açıklaması

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( HAKKARİ - HD) AK Parti Milletvekilli Metin Külünk: "Bunların derdi ne Türk’tür, ne Kürt’tür, ne Arap’tır. Dertleri İslam’dır, Kur’an’dır."- AK Parti Milletvekilli Metin Külünk Şemdinli’de HAKKARİ



- AK Parti İstanbul Milletvekilli Metin Külünk, Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Külün ve beraberindeki heyet; AK Parti Şemdinli İlçe Başkanlığı, Türkiye Gençlik Vakfı Şemdinli Şube Başkanlığı üyeleri ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Öğretmenevinde öğle yemeği yiyen Külün, daha sonra Şemdinli Belediyesi Kültür Merkezinde partililerle ve vatandaşlarla bir araya geldi. Daha sonra ilçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Bağlar köyündeki Seyit Taha Hazretleri Türbesini ziyaret eden Külünk, buradaki askerlerle sohbet etti. “Bizi paramparça yapmak istiyorlar” diyen Külünk, şöyle konuştu: “Bir daha ifade ediyorum, bunların derdi ne Türk’tür, ne Kürt’tür, ne Arap’tır. Dertleri İslam’dır, Kur’an’dır. Bunu bilelim, bunu bilelim ki ne yapmak istiyorlar anlayalım. Bizi paramparça yapmak istiyorlar. Yıllarca Saddam’a, Irak’ın kuzeyindeki Kürtlere zulmeden kim? Yıllarca Saddam’ı Irak’ta iktidar sahibi yapıp, Irak halkını fakirleştiren kim? FETÖ terör örgütünü 15 Temmuz’da başımıza kim musallat ettiyse, PKK’yı hangi güç bize musallat etmişse, hepsi aynı güç. Şimdi sizlere soruyorum Irak’ta petrol var mı? Var. Musul’da var mı? Var. Peki Saddam zamanında Irak’ta fakirlik var mı? Vardı.” AK Parti Milletvekilli Metin Külünk, daha sonra beraberindeki Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim ve Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı ile ilçeden ayrıldı. (MSA-Y)

