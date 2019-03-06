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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
AK Parti Manisa Milletvekili Baybatur, Kula'da - MANİSA

AK Parti Manisa Milletvekili Baybatur, Kula'da - MANİSA

- AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur'un AK Parti Kula İlçe binasını ziyareti - AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, partililer ile istişarede bulundu - AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'u makamında ziyaret etti - AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, gündeme dair açıklama yaptı - Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili'nin baba ocağını ziyaret ettiler. Şehit Uzman Çavuşun Babası Süleyman Kuşdili'ne taziyede bulundularAK Parti Manisa Milletvekili Baybatur, Kula'daMANİSA (AA) - AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, seçim çalışmaları kapsamında Kula ilçesinde ziyaretlerde bulundu.Baybatur, Cumhur İttifakı Kula Belediye Başkan Adayı Hüseyin Tosun'u ziyaret etti. Kula Belediyesindeki ziyarette konuşan Baybatur, seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini belirtti.
Cumhur İttifakı'na sımsıkı bağlı olduklarının altını çizen Baybatur, "Türkiye'ye kurulmak istenen tuzakları, Türkiye'yi Suriye, Irak gibi yapmak isteyenlere fırsat vermeden, onların kurmuş oldukları tuzaklara onları düşürerek inşallah burada önemli bir netice alacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.
Hüseyin Tosun da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "31 Mart akşamı inşallah Kula ve Manisa 'da sizlere hayırlı sonuçlar vereceğiz. Rabbim çıktığımız bu yolda bizleri utandırmasın inşallah." ifadesini kullandı.

Baba Ocağı Allah 

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