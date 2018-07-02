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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
AK Parti Malatya milletvekilleri mazbatalarını aldı

AK Parti Malatya milletvekilleri mazbatalarını aldı

- AK Parti Milletvekillerinin mazbatasını alması - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapması - AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır'ın konuşması - AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı'nın konuşması - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık: - "Bürokratik oligarşinin minimuma indirildiği ve olağanüstü vesayetlerin yaşandığı dönemlerin geride bırakıldığı bir Türkiye'yi inşallah inşa edeceğiz"MALATYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Bürokratik oligarşinin minimuma indirildiği ve olağanüstü vesayetlerin yaşandığı dönemlerin geride bırakıldığı bir Türkiye'yi inşallah inşa edeceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekili seçilen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, mazbataları Malatya Adliyesi'ndeki İl Seçim Kurulu yetkililerinden aldı.Şehir dışında olan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin mazbatası ise AK Parti İl Başkanı İhsan Koca'ya verildi.
Öznur Çalık, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, 24 Haziran seçimlerinin Malatya 'ya, Türkiye'ye, millete, bütün Müslüman coğrafyalara, ümmetin lideri Recep Tayyip Erdoğan'a umut bağlayan tüm coğrafyalara hayırlı olmasını temenni etti.Dünyanın gözünün 24 Haziran seçimlerinde olduğunu anlatan Çalık, şöyle devam etti:"Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'siz bir Türkiye tasavvur edenlerin heveslerinin kursaklarında kaldığı bir seçim oldu. Adaletin ve hukuk sisteminin temin, tesis ve devam ettiği bir Türkiye'yi, inşallah 24 Haziran seçimlerinden sonra da devam ettireceğiz. Büyüyen, gelişen Türkiye ile yapılması gereken tüm icraatlara sonuna kadar devam ederken, Malatya 'ya yapılması gereken hizmetler için de milletvekili arkadaşlarımızla dün olduğu gibi bugün de yarın da çalışmaya devam edeceğiz."Çalık, parlamenter sistemin aksayan tarafları bulunduğunu öne sürerek, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, artık hükümet kurma krizlerinin sona erdiği, egemenliğin direkt sandığa yansıdığı, arada herhangi bir kurum olmadan, milletin kendi iradesini sandığa yansıtarak cumhurbaşkanını, milletvekillerini ve partilerini seçtiği bir sistem. Bürokratik oligarşinin minimuma indirildiği ve olağanüstü vesayetlerin yaşandığı dönemlerin geride bırakıldığı bir Türkiye'yi inşallah inşa edeceğiz." diye konuştu.
- "Omuzlarımızda yükün bir kat daha arttı"Milletvekilliği görevinin kendileri için çok büyük bir onur olduğunu vurgulayan Çalış, "Omuzlarımızdaki yükün ve sorumluluğun bir kat daha arttığını ifade etmek istiyorum. Malatya milletvekili olmaktan, Malatya lılara hizmet etmekten büyük onur duyduk. Bundan sonra bu onuru inşallah yüzümüzün akıyla taşıyalım istiyoruz. Hem Malatya 'mıza hem Türkiye'mize hem bütün mazlum coğrafyalara hizmet edeceğiz." ifadelerini kullandı.AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır da milletvekilliğinin kutsal bir görev olduğunu bildiklerini dile getirerek, birlik ve beraberlik içerisinde, milletvekili arkadaşlarıyla el ele vererek Türkiye için çalışacaklarını söyledi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise memleketin huzur ve refahı için çalışacaklarını ve ekonomiyi büyütmek için gayret göstereceklerini kaydetti.

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