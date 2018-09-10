Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
AK Parti'lilerden darbe girişimi davalarına yakın takip - ANKARA

AK Parti'lilerden darbe girişimi davalarına yakın takip - ANKARA

- Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nden görüntüler - Detaylar - AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın konuşması - AK Parti'li bazı milletvekilleri ve belediye başkanları ile AK Parti Ankara İl Başkanlığı yetkilileri, gaziler ve sivil toplum kuruluşu üyeleri, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen davaların duruşmalarını izliyor - AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan: - "Devletimizin ve milletimizin bekasının halen tehdit altında olduğu şu günlerde şehitlerimiz ile gazilerimizin ortaya koydukları fedakarlıklara sahip çıkarak, bu vatanı hain darbe teşebbüsünü gerçekleştiren Fetullahçı Terör Örgütü ile iç ve dış işbirlikçilerinin eline düşürmeyeceğiz"ANKARA (AA) - AK Parti'li bazı milletvekilleri, belediye başkanları ile AK Parti Ankara İl Başkanlığı yetkilileri, gaziler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davalarının duruşmalarını takip ediyor.Davaların görüldüğü Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü önünde basın açıklaması yapan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin dava süreçlerini başladığı andan itibaren tüm aşamalarıyla büyük bir dikkat ve titizlikle takip ettiklerini, şehit yakınları ve gazilerin her zaman yanında olduklarını vurguladı.Özcan, "Devletimizin ve milletimizin bekasının halen tehdit altında olduğu şu günlerde şehitlerimiz ile gazilerimizin ortaya koydukları fedakarlıklara sahip çıkarak, bu vatanı hain darbe teşebbüsünü gerçekleştiren Fetullahçı Terör Örgütü ile iç ve dış işbirlikçilerinin eline düşürmeyeceğiz." diye konuştu.
FETÖ'nün, düşmanın savaşta bile yapmayacağı şekilde Türkiye'ye zarar verme mücadelesi içinde olduğuna işaret eden Özcan, "Bugün yapılan ekonomik saldırıların sebebi de 15 Temmuz ile aynıdır. O zaman başaramadıklarını bugün de başaramayacaklar. Darbe teşebbüsünü gerçekleştiren hainlerin, hukuk çerçevesinde hak ettikleri cezayı almaları için AK Parti il ve ilçe teşkilatları olarak darbe davalarının takipçisi olmaya devam edeceğimizi ve milletimizin sivil iradesine saldırı niteliğinde olan her türlü girişime karşı cansiperane mücadele içerisinde olacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.Özcan ve beraberindeki milletvekili, belediye başkanı, gazi ve sivil toplum örgütü temsilcileri, açıklamanın ardından devam eden darbe davalarının bugünkü duruşmalarını izlemek için mahkeme salonuna geçti.

Sivil Toplum Kuruluşu Şehit Yakınları Belediye Başkanı Basın Açıklaması Darbe Girişimi 

İlgili Foto Galeriler
Topuklu Kramponlar Sahaya İniyorTopuklu Kramponlar Sahaya İniyor
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
Hayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu YükseldiHayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu Yükseldi
Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'nu Kızdıracak AnketGökçek'ten Kılıçdaroğlu'nu Kızdıracak Anket
Gökçek, Alman Milletvekillerine FETÖnün Darbe Girişimini AnlattıGökçek, Alman Milletvekillerine FETÖnün Darbe Girişimini Anlattı
Gökçek Anlattı! Gözyaşları İçinde Dinlediler...Gökçek Anlattı! Gözyaşları İçinde Dinlediler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı