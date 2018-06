AK Parti'li Yılmaz: “Bingöl’e bir uzay tesisi yapsanız bu kadar etkisi olmazdı” Haberi

Biyogaz Hakkında

biyogaz...

devamı biyogaz...

-İnşaat çalışmalarından detaylar-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın incelemesi detaylar-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuşması( BİNGÖL ) - 733 milyon liralık yatırım kapsamında süt ürünleri tesisi, yem fabrikası, biyogaz ve embriyo üretim merkezi kurulacak BİNGÖL- Bingöl'de proje bazlı teşvik sistemi kapsamında Sütaş tarafından yapılacak yatırımla ilgili bilgi alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Bu yatırımdan her kesim kazanmış olacak. Bingöl’e bir uzay tesisi yapsanız bu kadar etkisi olmazdı. Çünkü o tür tesislerde 300-500 kişi çalışır. Yerel ham madde kullanmadıkları için bu ölçüde bir etki oluşturmaz” dedi.Proje bazlı teşvik sistemi kapsamında desteklenen 19 firma arasında yer alan Sütaş'ın Bingöl’deki yatırımını inceleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Belediye Başkanı Yücel Barakazi, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Yılmaz, Sütaş'ın 733 milyon liralık yatırımının içinde birçok tesisin yer alacağını ve yeni hayvan ırklarının üretiminin de olacağını söyledi.Embriyo üretim merkezi de kurulacak Yatırımın içinde süt ürünleri tesisi, yem fabrikası, biyogaz ve bunların yanı sıra embriyo üretim merkezinin yer alacağını aktaran Yılmaz, "Embriyo üretim merkezi çok çok önemli bir proje. Türkiye birtakım verimli ırkları ithal etme durumunda kalıyor. Kendi verimli ırklarımızı yetiştirmeye yönelik çok önemli bir tesis. Bu tesis, Sütaş’ın diğer tesislerinde de yok yani bu bir yenilik olacak. Buradaki tesisin niteliğini göstermesi bakımından, seviyesini göstermesi bakımından önemli bir ayrıntı. Türkiye’deki ithalatı azaltacak, Türkiye’deki hayvan ırkının verimliliğin arttıracak bir proje, bunu da yerli bir şekilde gerçekleştirecek” diye konuştu.“Uzay tesisi yapsanız bu kadar etkisi olmazdı” Projeden dolaylı olarak 10 bin ailenin faydalanacağını söyleyen Yılmaz, “Sütaş’ı bölgesel kalkınma programı olarak algılıyoruz. Sütaş sadece Bingöl’ü değil bütün çevre illerimizi de etkileyecek, bütün Türkiye için çok önemli işler yapacak bir tesis. Bu anlamda hem ulusal hem de bölgesel bir önemi var. Ama Bingöl merkezli olarak bütün bunları gerçekleştirecek. Proje tamamlandığında doğrudan bin kişiye istihdam sağlamış olacak. Dolaylı olarak 10 bin aileye kadar faydası olacak. Ama bunun birde çarpan etkisi var. Sütaş doğrudan 60-70 milyon TL her ay Bingöl’e sıcak para aktarmış olacak. Bu ekonomide bir döngü oluşturacak. Bu yatırımdan her kesim kazanmış olacak. Bingöl’e bir uzay tesisi yapsanız bu kadar etkisi olmazdı. Çünkü o tür tesislerde 300-500 kişi çalışır. Yerel ham madde kullanmadıkları için bu ölçüde bir etki oluşturmaz. Sütaş’ın farkı da şu, yerel girdi kullandıkları için kalkınmada büyük etkisi olacak” diyerek sözlerini tamamladı.