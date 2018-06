AK Parti’li Turan: “Hiç kimsenin sandık güvenliğine sandığın şeffaf demokratik yapısına söz söyleme hakkı olmaz” Haberi

-Bülent Turan'ın vatandaşlar bir araya gelmesinden görüntüler

-Vatandaşlardan görüntüler

-Bülent Turan'ın konuşması



( ÇANAKKALE - HD) ÇANAKKALE



- Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde vatandaşlarla buluşan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Bu şeffaf demokratik usulle yapılan seçimlere rağmen, bir adam çıkarda meydan da yanlış yapmaya kalkarsa, hukukun dışında bir şeyler yapmaya kalkarsa, 15 Temmuz’da bu millet ne yapmışsa aynısını yapacaktır. Hiç kimsenin sandık güvenliğine sandığın şeffaf demokratik yapısına söz söyleme hakkı olmaz” dedi.

Çanakkale’de seçim çalışmalarını yürüten AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan Lapseki ilçesine ziyaret gerçekleştirdi. Yüzlerce kişinin karşıladığı AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, ilçede miting havasında bir konuşma yaptı. Turan, Lapseki ilçesinde yaptığı konuşmada, CHP’nin seçim kampanyalarında sandıklara hakim olduklarını söylediklerini ifade etti.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin seçim günü sandalye alıp YSK’nın önüne gideceği söylemine cevap veren Turan, “Şimdiye kadar kampanya döneminde, hep sandıklara hakimiz dediler. Duyduk bunları ki aynı kanaatteyim. Sandıklara hakimler. Çünkü bu millet 100 yıldan beri seçim yapıyor, 50 yıldan beri çok partili hayat var. Her sandıkta 5 partinin temsilcisi olur. İktidar muhalefet ufak parti hepsinin olur. Yetmedi devletin memuru var. Yetmedi şeffaf izlersiniz müşahitlerle beraber. Her şey açıktır. Sandık sayımı biter, zabıtlar ortak imzalanır. Her parti imzalar. O zabıtlar ile gider ortak imzalanır. Ankara’ya gider ortak imzalanır. Tüm aşamalar hepsi tüm partilerin katkısıyla olur. Şimdi dünden beri Muharrem İnce ağız değiştirdi. Yok efendim toplanın, sandalye alın, cübbeleri alın YSK’ya gideceğiz diyor. Bak şimdiden söylüyorum. Bu şeffaf demokratik usulle yapılan seçimlere rağmen, bir adam çıkarda meydan da yanlış yapmaya kalkarsa, hukukun dışında bir şeyler yapmaya kalkarsa, 15 Temmuz’da bu millet ne yapmışsa aynısını yapacaktır. Hiç kimsenin sandık güvenliğine sandığın şeffaf demokratik yapısına söz söyleme hakkı olmaz. Gel sandığa beraber sahip çıkalım. Her parti temsilci versin. Zaptı beraber imzalayalım. Ama kaybedince mız mız yapmak yok. Kaybedince çamura yatmak yok. Bu millet ne derse baş tacı. Ben seçilirsem de kaybedersem de baş tacı. Ama aynısını Muharremin’de yapması lazım. Öyle şimdiden tehdit edercesine sandıklara şunu yaparız bunu yaparız, yok öyle 3 kuruşa 5 köfte geride kaldı arkadaşım. Bu millet ne yaptığını biliyor sandığına sahip çıkacak” dedi.

TRT çalışanlarına yapılan saldırılarını eleştiren Turan, “Muharrem İnce TRT ile ilgili sürekli bir iftirada bulunuyor. Çıkıyor TRT kötü, TİKA kötü, AFAD kötü, böyle bir saçmalık olabilir mi? Bunların hepsi bu devletin kurumları. Sende bu devletin başına adaysın. İnsan kendi devletinin kurumu ile kavga eder mi? Şimdiden Antep’de İzmir’de birçok yerde, TRT çalışanlarına saldırı oldu. Bir devlet adamına bunlar yakışır mı? Yanlış varsa iktidar olursun düzeltirsin bu başka bir şey. Ama tehditle hakaretle kurumlara saldırarak, devlet adamlığı olmaz. Zaten bunlar devlet adamı falan değil. Bakın Muharrem İnce çok kıymetliyse, çok iyi bir liderse, ey CHP’liler 3 ay önce, neden bunu başkan yapmadınız. CHP’nin başına başkan yapmadınız da biz niye Türkiye’nin başına başkan yapalım. Çok kıymetliyse siz başkan yapsaydınız” şeklinde konuştu.