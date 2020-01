AK Parti'li Kandemir: 'Her şeyi millileştirdik ana muhalefetimizi millileştiremedik'

-Jülide Sarıeroğlu konuşması

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, “Birileri aynı kötülükte buluşurken, ülkenin ana muhalefeti milli bir zeminde mi durmuştu yoksa o cephenin zeminine su mu taşımıştı. Her şeyi millileştirdik ama ana muhalefetimizi millileştiremedik” dedi.

AK Parti Adana İl Başkanlığı’nın 94.İl Danışma Meclisi Toplantısı Yüreğir Kültür Merkezi’nde düzenlendi.

Açılışta konuşan AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, katılan herkese teşekkür etti.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ise Adana’nın Türkiye’de ki en önemli kentlerden biri olduğunu belirterek, “Bizim için bu toplantı çok kıymetli. 2023’e kadar güçlü bir şekilde devam edecek. AK Parti teşkilatlarımız Adana’da çok vefakar teşkilatlar. Bende bir buçuk senedir Adana sokaklarında geziyoruz. Cumhurbaşkanımızın bizlere emanet ettiği şehir için çalışıyoruz. İnşallah var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“2020 ekonomisi güçlü olacak”2020 yılının Türkiye’de ekonomi anlamında çok güçlü olacağını belirten Sarıeroğlu, “Enflasyon oranları düşüş eğitimine girdi, döviz kurları stabil hale geldi, faizler düşüş gösteriyor. 24 Haziran’dan sonra spekülasyonlar yapılmıştı. O medet umanların hiçbirinin umdukları yaşanmadı. Borsa İstanbul’un ihracatta rekor kırdığında Adana’nın da tekstil anlamında katkısı büyüktür” ifadelerini kullandı.Sarıeroğlu, üretimi durduran Temsa’ya da değinerek, “Buraya geldiğimizde Temsa’dan arkadaşlarımı gördüm. Şehrimizle ilgili yakın konuların takibindeyiz. Adanamızda bir konu varsa bizim bunu takip etmememiz mümkün değil. Temsa’yı da takip ediyoruz” açıklamasını yaptı.“Beraber güçlendik”AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de yaptığı konuşmada, AK Parti’nin 18 yılda Türkiye’de çok fazla hizmeti hayata geçirdiğini belirterek, “Beraber güçlendik. Çok sıkıntılardan geçtik ve bugünlere geldik. Cumhurbaşkanımız ‘Birileri 2019 yılı bozgun yılı olacak diye hesap ettiler, başaramadılar’ dedi ve ardından ‘2020 şahlanış yılı olacak’ müjdesini verdi” ifadelerini kullandı.Türkiye için çok fazla operasyon düzenlendiğini ancak hiçbirinin başarılı olamadığını kaydeden Kandemir, daha sonra şunları kaydetti:“Hafızalarımızı taze tutmak lazım. Hatırlayın, 17-25 Aralık’ta milletin iradesini düşürebilir miyiz diye düğmeye bastılar ve muvaffak olamadılar. Gezi de 3-5 ağacı bahane ettiler ama başaramadılar. Çukurlar kazdılar ve muvaffak olamadılar. Bölgede yaşayan Kürt vatandaşlarımız bunlara itibar etmediler. Biz bu memlekete sevdalıyız dediler ve onları ellerinin tersiyle itip kenara koydular. Ülkeye çukur kazan teröristler o çukurlara gömüldüler. 15 Temmuz’da ülkeyi işgale geldiler ama yine muvaffak olamadılar. Ekonomiyle bir darbe yaparız diye düşündüler, dolar 10-15 lira olacak dediler ama başarılı olamadılar. Sınırımızın hemen yanında terör devleti kurmak istediler, teröristlere binlerce tır silah tutuşturdular ama onda da başarılı olamadılar.”“Ana muhalefet neredeydi”Ana muhalefet partisine de yüklenen Erkan Kandemir, “Bütün bunlar yaşanırken acaba ana muhalefet lideri neredeydi. Hangi tarafta durdu. Bunca Türkiye düşmanını aynı tetikte, aynı cephede buluşturan neydi ve ülkenin ana muhalefeti neredeydi. AK Parti kadroları bedel öderken ana muhalefet neredeydi. Aynı kötülükte buluşurken birileri ülkenin ana muhalefeti milli bir zeminde mi durmuştu yoksa o cephenin zeminine su mu taşımıştı. Her şeyi millileştirdik ama ana muhalefetimizi millileştiremedik” açıklamasını yaptı.“Türkiye büyümeye devam edecek”AK Parti kadrolarının gönlünü sürekli ferah ve geniş tuttuğunu belirten Kandemir, 2020 yılının Türkiye’de büyümenin devam edeceğini söyleyerek, “Bunlar ötekileşsin diye gayret gösterirken AK Parti ve onun kadroları gönlünü geniş tutarak başardık derken birileri felaket tellallığı yaptı. Bu ülkeden bir şey olmaz diyen zihniyeti anlatmamız lazım. 2019 kolay bir yıl değildi. Sıkıntılar yaşadık ama geride kaldı. 2020’de göreceksiniz Türkiye aşını büyütmeye devam edecek. Türkiye, gençlerine iş bulmaya devam edecek. Türkiye 18 senede olduğu gibi AK Parti ile çıtasını yukarı çıkartacak. Biz ülkemizi daha güzel yarınlara taşıyacağız” ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından danışma meclisi basına kapalı devam etti.



