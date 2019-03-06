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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
AK Parti'li Elvan: 'Terörün kökünü kurutma noktasına geldik'

AK Parti'li Elvan: 'Terörün kökünü kurutma noktasına geldik'

Lütfi Elvan salondakilerle tokalaşma

Beraberlik Toplantı Terör Örgütü Genel Başkan Muhalefet 

-Protokol masası
-Lütfi Elvan'ın konuşması
-İzleyici detay ve alkış
-Lütfi Elvan ayrılırken tokalaşma

( MERSİN ) AK Parti'li Elvan: "Terörün kökünü kurutma noktasına geldik" MERSİN

- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, “Terörün kökünü kurutma noktasına geldik” dedi.
Mersin’in Tarsus ilçesinde, Tarsus Belediyesi hizmet bilgilendirme toplantısında konuşan Elvan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu sert sözlerle eleştirdi.
Ana muhalefet liderinin terör örgütü YPG ile ilgili sözlerini hatırlatan Elvan, “Hayret gösteren bir ifadeyle ana muhalefet genel başkanı diyor ki; ‘YPG’mi Türkiye’ye saldıracakmış’ bir çok partililerde YPG’nin terör örgütü olmadığını ifade ettiler. Şimdi sevgili kardeşlerim bir taraftan otuz yıldan kırk yıldan beri PKK terör örgütü ile mücadele ediyoruz. Allah’a çok şükür ki biz, silah sanayinde kendimizi geliştirdik. İnsanlı ve insansız silahlı hava araçlarımızı ürettik, onlar tepelerinden çıktığı anda tepelerine biniyoruz. Terörün kökünü kurutma noktasına geldik değerli kardeşlerim. Bu birliğimizi beraberliğimizi eksik etmeyelim. Birlik ve beraberlik ruhu devam ettiği sürece Türkiye’nin önü çok daha parlak olacak. Kim ne yaparsa yapsın bu millet ne derse o olacak. Sandık ne derse o olacak. İşte görüyorsunuz birçok ülkeye müdahale etmeye çalışıyorlar. Bir taraftan demokrasi diyorlar, diğer taraftan o ülkelere demokrasi dışı müdahalelerde bulunmak istiyorlar. İşte Mısır bunun en güzel örneği. Darbeyle iktidara geliyorlar, Avrupa ve diğerleri hemen ardında koşuyor. Değerli kardeşlerim anlayalım artık bunları. Bunları görelim artık ”dedi.
31 Mart akşamı bütün dünyaya karşı tek ses olma çağrısında bulunan Milletvekili Lütfi Elvan, “Gelin 31 Mart akşamı sadece Türkiye’de değil, tüm dünyaya şu mesajı verelim, bizim birliğimizi ve bütünlüğümüzü asla bozamazsınız sandık ne derse o olur bu ülkede diyin. Bu kararlığı Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli gösterdi. Gelin bizlerde gösterelim” diye konuştu.

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