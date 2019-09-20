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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
AK Parti'li belediyelerden CHP'li merhum milletvekiline vefa - DENİZLİ

AK Parti'li belediyelerden CHP'li merhum milletvekiline vefa - DENİZLİ

- Denizli Büyükşehir Belediye MeclisiAK Parti'li belediyelerden CHP'li merhum milletvekiline vefa - Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi, 7 Haziran'da yaşamını yitiren CHP Milletvekili Kazım Arslan'ın adının doğup büyüdüğü Tavas ilçesindeki caddeye verilmesini kararlaştırdıDENİZLİ (AA) - Denizli Büyükşehir Belediyesince, hayatını kaybeden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın isminin Tavas ilçesinde bir caddeye verilmesi kararlaştırıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, eylül ayı belediye meclis toplantısı Osman Zolan başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıda, Tavas Belediye Meclisinin, 7 Haziran'da yaşamını yitiren CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın isminin, doğup büyüdüğü ilçedeki bir caddeye verilmesi önerisi karara bağlandı.Görüşmede, merhum Arslan'ın adının Yavuz Caddesi'ne verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen Zolan, ülkeye hizmet edenlerin her zaman saygı, minnet ve şükranla anılacağını belirtti.
Tavas Belediyesi ve Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Arslan'a vefa örneği gösterildiğini aktaran Zolan, "Milletvekilimiz Kazım Arslan Bey'in vefatı bizi derinden üzdü. Kendisinin Denizli 'mize, Tavas'ımıza ve ülkemize katkıları olmuştur. Kazım Arslan'ın isminin memleketinde yaşatılmasını anlamlı buluyorum. Kendisine bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Cennet Toplantı Yazılı Açıklama Milletvekili 

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