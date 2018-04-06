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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
AK Parti'li başkandan CHP'li Belediye Başkanına eleştiri

AK Parti'li başkandan CHP'li Belediye Başkanına eleştiri

-Genel görüntü

Belediye Başkanı Siyah Çelenk Yüzme Havuzu Basın Toplantısı Basın Mensupları 

--Başkan Salih Bezgin'in açıklamaları

( TEKİRDAĞ - HD) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kendi büstünü diken CHP'li Belediye Başkanı İrfan Mandalı'ya tepkiler durmak bilmiyor. AK Parti Kapaklı İlçe Başkanı Salih Bezgin yaptığı basın toplantısında Belediye Başkanı İrfan Mandalı'yı yine sert sözlerle eleştirdi.
AK Parti Kapaklı İlçe Başkanı Salih Bezgin, Türkiye'de eşi benzerine rastlanılmamış bir durum ile karşı karşıya olduklarını kaydetti.
Bezgin, "Saygıdeğer basın mensupları şuan Türkiye’de tek olan bir durum ile karşı karşıyayız. 14 yıldır Kapaklı’da iktidar olduğu sanan bir belediye başkanı Kapaklı’ya hizmet yerine kendine hizmet edercesine büstünü dikiyor. Kapaklı’ya hizmet etsin büstünü biz dikelim. Kapaklı’ya yol yapsın, kaldırım yapsın, sosyal donatımlar yapsın da biz dikelim büstünü. Bu belediye başkanın yaptığı ilk değil, daha öncede Afrin harekatı ile ilgili ‘Sivil darbe var’ demiştir. ‘Afrin’de vuran da, öldüren de, ölen de Allah Allah diyor, vurulan da’, ‘Sanki bir karış toprak kazanıyormuşuz gibi seviniyoruz’ gibi cümleler kullanmıştı' dedi.
" "41 proje var hayata geçen bir tane yok" Bezgin, "Son dört yılda yaptığı en büyük eseri bu büst. 41 proje vaad etmişti, onları soruyoruz neredeler? Açık otopark projesi, Kapalı otopark projesi, yüzme havuzu projesi, poligon, aş evi, ikizgöller projesi, yüzme havuzu yok. Bu projelerin hiçbiri yok. Belediye başkanı bu büstü kaldırsın istiyoruz. Eğer ki kaldırmazsa bu eylemlerimiz ve basına demeçlerimiz, röportajlarımız devam edecektir." ifadelerini kullandı. "Çelenk bırakmışlardı" Başkan Bezgin ve beraberindeki AK Partili heyet ve vatandaşlar dün yine Belediye Başkanı İrfan Mandalı'nın büstüne siyah çelenk bırakıp tepki göstermişlerdi. (UA-
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