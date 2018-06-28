AK Parti Konya milletvekilleri mazbatalarını aldı - KONYA
- AK Parti Konya milletvekilleri mazbatalarını aldı - Törenden detaylar - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun'un açıklamalarıAK Parti Konya milletvekilleri mazbatalarını aldı - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun: - "Bu seçimler sadece Türkiye'de yapılmadı. Çünkü 24 Haziran akşamı Türkiye'yle birlikte kutlama yapanlar vardı. Bu seçim yedi düvele karşı yapıldı" - "Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi asla mazeret üreterek seçmene sorumluluk yüklemedik. 'Acaba neleri eksik bıraktık' diye ona baktık. Seçmenin verdiği mesajı en güzel şekilde alan parti AK Parti'dir"KONYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, "Bu seçimler sadece Türkiye'de yapılmadı. Çünkü 24 Haziran akşamı Türkiye'yle birlikte kutlama yapanlar vardı. Bu seçim yedi düvele karşı yapıldı." dedi. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından AK Parti Konya milletvekilleri ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, mazbata töreni için Konya Adliyesine geldi.Sorgun, adliye salonunda düzenlenen törenle mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Mustafa Serhat Şen'den aldı.Sorgun, törenin ardından adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimin tarihi olduğunu ve ilkleri yaşadıklarını bildirdi.Yüksek Seçim Kurulunun kesin seçim sonuçlarını ilan etmediğini vurgulayan Sorgun, şöyle devam etti:"Ancak kesin olan sonuçlar var ki AK Parti Genel Başkanı ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yeni dönemin ilk başkanıdır. Cumhurun ilk başkanıdır. Bu seçimin kesin bir sonucudur. Bu seçimde ittifakları yaşadık. Bugüne kadar merdiven altında gizli kapaklı yapılan ittifakları şeffaf bir şekilde milletimizin gözü önünde yaptık. Bu, seçimin ilklerinden bir tanesidir. Yine bu seçimde ilk defa sandık seçmenin ayağına gitti. Seçmenlerimiz geçmişte o yürek burkan el arabalarında ve seyyar satıcı arabalarında, sandığa taşınıyordu." - "Bu seçim yedi düvele karşı yapıldı"Sorgun, 24 Haziran'da 59 milyonun üzerinde seçmenin oy kullandığına işaret ederek, şunları ifade etti:"3 milyon 45 bin seçmenimiz de yurt dışında vardı. Yurt dışındaki seçimler 7 - 19 Haziran arasında yapıldı. Bugüne kadar en yüksek katılım sağlandı. Vatandaşlarımız, büyük bir aidiyet duyarak seçimlere katıldı. Partimiz yurt dışında açık ara seçimleri önde tamamladı. Yine yurt içinde kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin en yakın partiyle arasında çok büyük puan farkı var. Yine Sayın Cumhurbaşkanımız ile en yakın cumhurbaşkanı adayı arasında yaklaşık 10 milyon seçmen fark var. Bu seçimler sadece Türkiye'de yapılmadı. Çünkü 24 Haziran akşamı Türkiye'yle birlikte kutlama yapanlar vardı. Bu seçim yedi düvele karşı yapıldı." - "Mazeret üreterek seçmene sorumluluk yüklemedik"Sorgun, Konya 'nın büyükşehirler içerisinde AK Parti'ye en çok oy veren il olduğunu anımsatarak, "Gönlümüz arzu ederdi ki 15 milletvekili ile Ankara'ya gidelim ama cumhurbaşkanımızın da dediği gibi asla mazeret üreterek seçmene sorumluluk yüklemedik. 'Acaba neleri eksik bıraktık' diye ona baktık. Seçmenin verdiği mesajı en güzel şekilde alan parti AK Parti'dir. Bundan dolayı da 16 yıldır iktidardadır. Bunu kendi aramızda il ölçeğinde görüştük. Yarın da inşallah partimizin üst kurulu toplanıyor, orada da görüşmeler yapılacaktır." dedi.