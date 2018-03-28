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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
AK Parti Kocaeli milletvekili İlyas Şeker, 'Su sorununun çözümüne öncelikle insanların suya bakış açılarını sorgulamakla başlanmalıdır'

AK Parti Kocaeli milletvekili İlyas Şeker, 'Su sorununun çözümüne öncelikle insanların suya bakış açılarını sorgulamakla başlanmalıdır'

Şeker açıklama

( ANKARA ) AK Parti Kocaeli milletvekili İlyas Şeker, "Su sorununun çözümüne öncelikle insanların suya bakış açılarını sorgulamakla başlanmalıdır" ANKARA

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- AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, "Su sorununun çözümüne öncelikle insanların suya bakış açılarını sorgulamakla başlanmalıdır" dedi.
AK Parti Kocaeli Milletvekili Şeker, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek, tatlı su kaynaklarını azalmasına dikkat çekti. Şeker, küresel su krizi yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu söyleyerek, İstanbul'da 1990'lı yıllarda yaşanan su sorununu hatırlattı. Türkiye'de kişi başına yıllık tüketilebilir su miktarının şimdi bin 600 metre küp olduğunu belirten Şeker, "Su tasarrufu insanla başlar ve insanla biter. Bu nedenle kuraklık olsun ya da olmasın suyu doğru kullanmak zorundayız. Su sorununun çözümüne öncelikle insanların suya bakış açılarını sorgulamakla başlanmalıdır. Günlük yaşamda sıklıkla duyduğumuz; sudan ucuz, sudan bahane ve benzeri deyimler ne yazık ki suyun sınırsız, ucuz ve önemsiz bir kaynak olduğunu izlenimini vermektedir. Öncelikle bunu ortadan kaldırmalıyız. Gelecekte su savaşlarının çıkmaması ve insanlık için bu kadar değerli bir kaynağı, suyu iyi kullanmak zorundayız. Su, stratejik bir doğal kaynaktır. Suyun geleceği, insanlığın ve dünyadaki tüm canlıların geleceğidir" değerlendirmesini yaptı. (AUO-BC -
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