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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
AK Parti Kırklareli milletvekili Selahattin Minsolmaz:'Dünyada onuncu yüzyıldan beri roman toplumunun yaşadığını biliyoruz. özellikle şu anda dünyada 20 milyon aşkın Romanın, 5 milyonu ülkemizde yaşıyor'

AK Parti Kırklareli milletvekili Selahattin Minsolmaz:'Dünyada onuncu yüzyıldan beri roman toplumunun yaşadığını biliyoruz. özellikle şu anda dünyada 20 milyon aşkın Romanın, 5 milyonu ülkemizde yaşıyor'

Minsolmaz açıklama

( ANKARA ) AK Parti Kırklareli milletvekili Selahattin Minsolmaz:"Dünyada onuncu yüzyıldan beri roman toplumunun yaşadığını biliyoruz. özellikle şu anda dünyada 20 milyon aşkın Romanın, 5 milyonu ülkemizde yaşıyor" ANKARA

Lyon Solmaz Toplantı Hükümet Milletvekili 


- AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, " Dünyada onuncu yüzyıldan beri roman toplumunun yaşadığını biliyoruz. özellikle şu anda dünyada 20 milyon aşkın Romanın, 5 milyonu ülkemizde yaşıyor" dedi.
AK Parti'li Minsolmaz, TBMM'de Roman vatandaşlarla beraber açıklama yaptı. Minsolmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan himayelerinde Ak parti genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık'ın başkanlığında Büyük Roman buluşmasını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, hanımefendinin, Bakanlarımızın, Genel Başkan Yardımcılarımızın, milletvekillerimizin katıldığı bu buluşmada hem Roman kültürünün tanıtılması hem de bugüne kadar hükümetimiz döneminde gelinen süreci anlatan güzel paylaşımlar yapıldı. Özellikle 2006 yılında ayrımcılığın ortadan kalkması için bazı mevzuatlarda yapılan düzenlemeler, siromo projesi ve yine Eylem Planı ile ilgili olarak güzel açıklamaların ve paylaşımların yapıldığı toplantı sonrası Meclisimize geldik. Dünyada onuncu yüzyıldan beri roman toplumunun yaşadığını biliyoruz. Özellikle şu anda dünyada 20 milyon aşkın Romanın, 5 milyonu ülkemizde yaşıyor" ifadesini kullandı. (AUO-BC -
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