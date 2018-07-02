Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
AK Parti Kayseri Milletvekilleri mazbatalarını aldı

AK Parti Kayseri Milletvekilleri mazbatalarını aldı

- Mustafa Elitaş'ın mazbata alması

Misyon Cumhurbaşkanı Allah İran Seçimleri Milletvekili 

-- Taner Yıldız'ın mazbata alması
-- İsmail Emrah Karayel'in mazbata alması
-- Detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- 24 Haziran seçimlerinde AK Parti’den milletvekili seçilen Mustafa Elitaş, Taner Yıldız ve İsmail Emrah Karayel mazbatalarını aldı. Kayseri Adalet Sarayı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen törende Milletvekilleri Elitaş, Yıldız ve Karayel mazbatalarını İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Buket Sicimgiller ile Adalet Komisyon Başkanı Hakim Dursun Büyükbaş'ın elinden aldı. AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, seçimin güven içerisinde geçmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek; “Türkiye genelinde olağanüstü derecede bir itiraz olmadı, Kayserimizde de herhalde bir itiraz gerçekleşmedi. Ben tekrar Türkiye’deki demokrasinin taçlanmasına gösterdiği gayretten dolayı Yüksek Seçim Kurulu görevlilerini tebrik ediyorum. Bu mazbatayı da herhalde elinizden üçüncü kere alıyorum. İnşallah bir daha ki sefere de sizin elinizden alırız diye dua ediyoruz” dedi.
AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ise 16 yıldır kendilerini seçen halkı mahcup etmediklerini ve bundan sonra da etmeyeceklerini ifade ederek; “Seçim sonuçlarını ülkemize ve bölgemize lütfeden Cenabı Hakka şükrediyorum. Kayserili hemşehrilerimize göstermiş oldukları teveccühten ve bize duymuş oldukları güvenden dolayı tekrar teşekkür ediyoruz. Kendilerini 16 yıldan bu yana mahcup etmedik, bundan sonra da Allah’ın izniyle mahcup etmeyeceğiz. Her zaman Kayserimizin ve bölgemizin yararına işler yapacağız. Bu seçimin hem hukuki sınırlar içerisinde hem de güvenle yapılmasını sağlayan bütün görevli arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu sonuçların hem partimize, hem Kayserimize hem de ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel de halka hizmet etmek için çalışacaklarını vurgulayarak; “Cumhurbaşkanlığı hükumet sisteminin ilk seçimlerini birlikte gerçekleştirdik. Hem cumhurbaşkanımızı hem de milletvekili olarak bizi seçen halkımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bu bir demokrasi şöleni, bu şölen kime oy verilmiş olursa olsun demokrasinin yükselmesi anlamında son derece önemli. Bunların neticelerinin resmiyete kavuşmasında da İl Seçim Kurulu başkanımıza teşekkür ediyoruz. Milletimizin takdirini kazanmak için çalışacağız, hizmete devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Mazbatalarını alan vekiller, daha sonra tebrikleri kabul etti.
İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanını Eleştiren CHPli Vekile Muhtarlardan TepkiCumhurbaşkanını Eleştiren CHPli Vekile Muhtarlardan Tepki
Meclis'te dikkat çeken vekiller!Meclis'te dikkat çeken vekiller!
Türkiye Genelinde Kutlamalar Başladı!Türkiye Genelinde Kutlamalar Başladı!
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da Yasal Değişiklik MesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da Yasal Değişiklik Mesajı
Azeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldıAzeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı