AK Parti kapatma davasının 11’inci yıl dönümü Haberi

-Genel ve Detay Görüntüler



( ANKARA ) - AK Parti aleyhinde 2008 yılında açılan kapatma davasının sonuçlanmasının yıl dönümünde AK Parti Ankara Gençlik Kolları bir basın açıklaması yaptı - AK Parti İl Gençlik Kolları İnsan Hakları Başkanı Avukat Ömer Cihat Mert: - “AK Partimiz, ‘Karanlığa kapalı aydınlığa açık’ sloganıyla, ülkemiz için her zaman sürekli aydınlığın öncüsü olmaya devam etmiştir” - “Gençler olarak ülkemizin kardan aydınlık yarınlara ulaşabilmesi için elimizden geleni yapacağız” ANKARA



- AK Parti aleyhinde 2008 yılında açılan kapatma davasının sonuçlanmasının yıl dönümünde AK Parti Ankara Gençlik Kolları bir basın açıklaması yaptı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı önünde AK Parti aleyhine açılan kapatma davasının yıl dönümünde AK Parti Ankara Gençlik Kolları basın açıklaması düzenledi.

30 Temmuz 2008 yılında Anayasa Mahkemesince karara bağlanan kapatma davası hakkında açıklama yapan AK Parti İl Gençlik Kolları İnsan Hakları Başkanı Avukat Ömer Cihat Mert, “Bugün Türkiye’nin demokrasi mücadelesinde aştığı sayısız engelden biri olan kapatma davasının karara bağlandığı tarihin yıl dönümünde, partimizin verdiği demokrasi mücadelesine dikkat çekmek için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı önünde toplandık. 2002 yılında milletin iradesiyle tek başına iktidar olan AK Parti'mizin 2007 yılında yapılan seçimlerde güven tazeleyerek Türkiye’nin ufkunu açma yolunda emin adımlarla ilerlediğini gören bazı odaklar, bu kutlu yürüyüşü akamete uğratmak için harekete geçti. 14 Mart’ta açılan kapatma davası 30 Temmuz’da Anayasa Mahkemesi tarafından karara bağlandı. O dönem partimiz hakkında karalama kampanyası yapanların en önemli argümanı laikliğin elden gittiği ve Türkiye’nin karanlığa doğru yol aldığıydı. Ancak süreç göstermiştir ki, ‘Karanlığa kapalı aydınlığa açık’ sloganıyla yola çıkan partimiz, ülkemiz için her zaman sürekli aydınlığın öncüsü olmaya devam etmiştir” ifadelerini kullandı. Mert, AK Parti Gençlik Kolları olarak Türkiye Cumhuriyetini daha aydınlık yarınlara ulaştırabilmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.



Mert, “Kapatma davası, 367 garabeti ve daha birçok örnekte görülmüştür ki, demokrasiye bu müdahaleleri yapmaya çalışanların derdi; Türkiye’nin toplumsal huzuru ya da daha müreffeh bir geleceğe ulaşması değil, sözde seçkin bir zümrenin görünmeyen iktidarının devam etmesiydi. Milletin değerlerinden uzak, bu toprakların özüne yabancı, millete rağmen kendini asıl zanneden grupların değil milli iradenin üstün geleceğini her fırsatta savunan ve bu minvalde hareket eden AK Parti, milletin gücü ve desteğiyle kurulduğu günden bugüne karşılaştığı bütün bu vesayetçi müdahalelerin üstesinden gelmiştir. Biz de gençler olarak ülkemizin kardan aydınlık yarınlara ulaşabilmesi için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı önünde yapılan basın açıklamasına AK Parti İl Gençlik Kolları İnsan Hakları Başkanı Avukat Ömer Cihat Mert’in yanı sıra; Ankara AK Parti Milletvekili Asuman Erdoğan ve çok sayıda AK Parti'li katıldı.