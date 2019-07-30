Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
AK Parti kapatma davasının 11’inci yıl dönümü Haberi

AK Parti kapatma davasının 11’inci yıl dönümü Haberi

AK Parti İl Gençlik Kolları İnsan Hakları Başkanı Avukat Ömer Cihat Mert’in basın açıklaması

Garabet Basın Açıklaması Kapatma Davası Harekete Geç 2008 Yılı 

-Genel ve Detay Görüntüler

( ANKARA ) - AK Parti aleyhinde 2008 yılında açılan kapatma davasının sonuçlanmasının yıl dönümünde AK Parti Ankara Gençlik Kolları bir basın açıklaması yaptı - AK Parti İl Gençlik Kolları İnsan Hakları Başkanı Avukat Ömer Cihat Mert: - “AK Partimiz, ‘Karanlığa kapalı aydınlığa açık’ sloganıyla, ülkemiz için her zaman sürekli aydınlığın öncüsü olmaya devam etmiştir” - “Gençler olarak ülkemizin kardan aydınlık yarınlara ulaşabilmesi için elimizden geleni yapacağız” ANKARA

- AK Parti aleyhinde 2008 yılında açılan kapatma davasının sonuçlanmasının yıl dönümünde AK Parti Ankara Gençlik Kolları bir basın açıklaması yaptı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı önünde AK Parti aleyhine açılan kapatma davasının yıl dönümünde AK Parti Ankara Gençlik Kolları basın açıklaması düzenledi.
30 Temmuz 2008 yılında Anayasa Mahkemesince karara bağlanan kapatma davası hakkında açıklama yapan AK Parti İl Gençlik Kolları İnsan Hakları Başkanı Avukat Ömer Cihat Mert, “Bugün Türkiye’nin demokrasi mücadelesinde aştığı sayısız engelden biri olan kapatma davasının karara bağlandığı tarihin yıl dönümünde, partimizin verdiği demokrasi mücadelesine dikkat çekmek için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı önünde toplandık. 2002 yılında milletin iradesiyle tek başına iktidar olan AK Parti'mizin 2007 yılında yapılan seçimlerde güven tazeleyerek Türkiye’nin ufkunu açma yolunda emin adımlarla ilerlediğini gören bazı odaklar, bu kutlu yürüyüşü akamete uğratmak için harekete geçti. 14 Mart’ta açılan kapatma davası 30 Temmuz’da Anayasa Mahkemesi tarafından karara bağlandı. O dönem partimiz hakkında karalama kampanyası yapanların en önemli argümanı laikliğin elden gittiği ve Türkiye’nin karanlığa doğru yol aldığıydı. Ancak süreç göstermiştir ki, ‘Karanlığa kapalı aydınlığa açık’ sloganıyla yola çıkan partimiz, ülkemiz için her zaman sürekli aydınlığın öncüsü olmaya devam etmiştir” ifadelerini kullandı. Mert, AK Parti Gençlik Kolları olarak Türkiye Cumhuriyetini daha aydınlık yarınlara ulaştırabilmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Mert, “Kapatma davası, 367 garabeti ve daha birçok örnekte görülmüştür ki, demokrasiye bu müdahaleleri yapmaya çalışanların derdi; Türkiye’nin toplumsal huzuru ya da daha müreffeh bir geleceğe ulaşması değil, sözde seçkin bir zümrenin görünmeyen iktidarının devam etmesiydi. Milletin değerlerinden uzak, bu toprakların özüne yabancı, millete rağmen kendini asıl zanneden grupların değil milli iradenin üstün geleceğini her fırsatta savunan ve bu minvalde hareket eden AK Parti, milletin gücü ve desteğiyle kurulduğu günden bugüne karşılaştığı bütün bu vesayetçi müdahalelerin üstesinden gelmiştir. Biz de gençler olarak ülkemizin kardan aydınlık yarınlara ulaşabilmesi için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı önünde yapılan basın açıklamasına AK Parti İl Gençlik Kolları İnsan Hakları Başkanı Avukat Ömer Cihat Mert’in yanı sıra; Ankara AK Parti Milletvekili Asuman Erdoğan ve çok sayıda AK Parti'li katıldı.

İlgili Foto Galeriler
İmamoğlundan Anıtkabir Ziyaretiİmamoğlundan Anıtkabir Ziyareti
Sahiller Boşaldı, İstanbul Seçmeni Bodrumu Terk EdiyorSahiller Boşaldı, İstanbul Seçmeni Bodrumu Terk Ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Anlamlı ZiyaretCumhurbaşkanı Erdoğandan Anlamlı Ziyaret
Saadet Partisi Merkezinde Tahliye İşlemiSaadet Partisi Merkezinde Tahliye İşlemi
İşte sandık başındaki politikacılar... (Mahalli İdareler Genel Seçimleri 2019)İşte sandık başındaki politikacılar... (Mahalli İdareler Genel Seçimleri 2019)
Cumhur İttifakı İstanbul MitingiCumhur İttifakı İstanbul Mitingi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı