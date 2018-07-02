AK Parti İstanbul milletvekilleri mazbatalarını aldı (1) - İSTANBUL
- Milletvekillerinin mazbatalarını almasından detaylar AK Parti İstanbul milletvekilleri mazbatalarını aldı - AK Parti'den İstanbul milletvekili seçilen, eski bakanların da aralarında bulunduğu 35 kişi, İstanbul İl Seçim Kurulu'ndan mazbatalarını aldıİSTANBUL (AA) - AK Parti'den İstanbul milletvekili seçilen 43 kişiden 35'i, İstanbul İl Seçim Kurulu'ndan mazbatalarını aldı.27. Dönem Milletvekili Seçimi'nde İstanbul 'dan milletvekili olmaya hak kazanan AK Parti'li 43 milletvekili için İstanbul İl Seçim Kurulu'nun bulunduğu Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda mazbata teslim töreni düzenlendi. Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törene, 35 İstanbul milletvekilinin yanı sıra, AK Parti İstanbul İl Bayram Şenocak ile çok sayıda partili katıldı. Mazbatalarını almaya gelen bazı milletvekillerinin yakınları da törende hazır bulundu.Törene katılan milletvekilleri arasında, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, AK Parti genel başkan yardımcıları Mustafa Ataş, Erol Kaya, Vedat Demiröz, Ravza Kavakçı Kan, eski bakanlar Volkan Bozkır ve Akif Çağatay Kılıç, eski Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, eski KADEM Başkanı Sare Aydın Yılmaz, en genç milletvekili Rümeysa Kadak da yer aldı.Törende konuşan Bayram Şenocak, güzel bir seçim döneminin geride kaldığını belirterek, yüksek bir katılımla bir seçim döneminin yaşandığını anlattı.Halkın sandığa gitmesi anlamında hiçbir sıkıntı çekmeden iyi bir seçim döneminin yaşandığını aktaran Şenocak, demokrasi hakkını kullanarak sandığa giden vatandaşlara teşekkür etti.Şenocak, seçim sonuçlarının hayırlara vesile olmasını dileyerek, şöyle konuştu:"AK Parti ailesi olarak bugüne kadar nasıl hizmet vermiş olduysak, sadece bizlere oy verenlere hizmet eden bir parti olmadık. Bugüne kadar galip geldiğimiz tüm seçimlerden sonra yönetiğimiz dönemde hep milletimizin partisi olduk. Bundan sonraki süreçte de yine aynı şekilde sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bundan sonraki süreci de tüm milletimize hizmet verenlerin partisi olarak yolumuza devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum."Bu süreçte gece gündüz çalışarak miletvekili seçilenleri tebrik eden Şenocak, "Bugün seçilmiş olan milletvekillerimiz yarın aynı şekilde sahada hep miletimizle beraber olmaya devam edeceklerdir." dedi. Şenocak, seçimden seçime çalışan bir parti olmadıklarını anlatarak, sorumluluklarının ağırlığının farkında olduklarını, bu sorumluluğu da en iyi şekilde ifa etmeye gayret ettiklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde bundan sonraki süreçte de aynı kararlılıkla yola devam edeceklerini dile getiren Şenocak, "Biz bugüne kadar AK Parti iktidarı döneminde çok çalıştık ve çok çalışmaya yine devam edeceğiz. Bizden umudu olan İslam coğrafyasındaki kardeşlerimizin sorumluluğu omuzlarımızdadır. Bu anlamda bugüne kadar yaptığımız çalışmaları bu minvalde yaptık ve ümmetin sorumluluğunu üzerimizde hissettik. Bundan sonra da bu bilinçle çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu. - Mazbatalar bölge sırasına göre dağıtıldıMilletvekillerinin mazbatalarını vermek için kürsüye çıkan ve bir konuşma yapan İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı ve İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Münevver Aksünger de "Sorunsuz bir şekilde seçimi atlattığımız için biz de çok mutluyuz. Öncelikle değerli milletvekillerimizi kutluyoruz, başarılar diliyoruz. Vatanııza, milletimize hayırlı olmasını diliyoruz." dedi. Konuşmaların ardından seçildikleri bölgelere göre tek tek kürsüye çağrılarak mazbatası verilen 35 milletvekili, daha sonra toplu fotoğraf çektirdi.