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21 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram: “Daha işe başlamadan vatandaş ile mahkemelik olan başkan adayı aziz milletimizin takdirlerine sunuyorum. Bunlarla uğraşacağına soy ismini niye değiştirmiş, onu açıklasın. Kaç defa Yunanistan’a gi

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram: “Daha işe başlamadan vatandaş ile mahkemelik olan başkan adayı aziz milletimizin takdirlerine sunuyorum. Bunlarla uğraşacağına soy ismini niye değiştirmiş, onu açıklasın. Kaç defa Yunanistan’a gi

Bayram açıklama

( ANKARA )tmiş onu açıklasın” ANKARA

Sosyal Medya Başkan Adayı Terörist Cenazesi Basın Toplantısı Teröristler 


- AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, “Daha işe başlamadan vatandaş ile mahkemelik olan başkan adayını aziz milletimizin takdirlerine sunuyorum. Bunlarla uğraşacağına soy ismini niye değiştirmiş, onu açıklasın. Kaç defa Yunanistan’a gitmiş onu açıklasın” dedi.
AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, TBMM’de basın toplantısı düzenledi,. Bayram, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun kendisi hakkında 22 Nisan 2019 tarihinde sosyal medya sitesi Twitter üzerinden "Bir tarafta vatanı için can veren Trabzonlu şehidimizi Eren Bülbül, diğer taraftan terörist cenazesine giden Trabzonlu Sayın Ekrem İmamoğlu’nu Trabzonlu hemşehrilerimin ve aziz milletimizin dikkatine ve taktirlerine sunuyorum" paylaşımından dolayı dava açtığını belirterek, Dicle Deli’nin teröristleri övdüğünü belirtti.
Bayram, İmamoğlu’nun yüzlerce kişiye dava açtığını aktararak, “Daha işe başlamadan vatandaş ile mahkemelik olan başkan adayını aziz milletimizin takdirlerine sunuyorum. Bunlarla uğraşacağına soy ismini niye değiştirmiş, onu açıklasın. Kaç defa Yunanistan’a gitmiş onu açıklasın. Son dönemde ülkemizde özellikle İstanbul’da seçim arifesindeyiz. 23 Haziran’da yapılacak seçimler. Bir nakarattır gidiyor. Her şey çok güzel olacak. Nazan Öncel’in bir şarkısı vardı: Hep aynı nakarat. Şimdi de ‘Her şey güzel olacak’ diye nakarat şeklinde bir söylem var” dedi.

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