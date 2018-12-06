Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
AK Parti İl Başkanları Toplantısı sona erdi - ANKARA Haberi

AK Parti İl Başkanları Toplantısı sona erdi - ANKARA Haberi

- AK Parti İl Başkanları Toplantısı - AK Parti Genel Merkezi önü - Bakanlar, milletvekillleri ve AK Parti il başkanlarının gelişleriANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık etti. Bakanlar, milletvekillleri ve AK Parti il başkanla AK Parti 128. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere AK Parti Genel Merkezi'ne geldi.

İl Başkanları 

İlgili Foto Galeriler
AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları ToplantısıAK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul etti
CHP Rize'de Andımız'ı OkuyamadıCHP Rize'de Andımız'ı Okuyamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'daCumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
Fotoğraflarla AK Parti KongresiFotoğraflarla AK Parti Kongresi
AK Parti 6. Olağan KongresiAK Parti 6. Olağan Kongresi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı