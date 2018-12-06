AK Parti İl Başkanları Toplantısı sona erdi - ANKARA Haberi
- AK Parti İl Başkanları Toplantısı - AK Parti Genel Merkezi önü - Bakanlar, milletvekillleri ve AK Parti il başkanlarının gelişleriANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık etti. Bakanlar, milletvekillleri ve AK Parti il başkanla AK Parti 128. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere AK Parti Genel Merkezi'ne geldi.