Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
AK Parti iktidarında Meclis’teki kadın sayısı arttı

AK Parti iktidarında Meclis’teki kadın sayısı arttı

Zehra Taşkesenlioğlu Ban'ın açıklaması

( ERZURUM )- AK Parti MKYK üyesi ve Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban: “Kadın özne haline geldi” ERZURUM

Şehit Seçme ve Seçilme Hakkı Başörtülü Esenli Seçilme Hakkı 


- AK Parti MKYK üyesi ve Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nde TBMM’de yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarında Meclis’teki kadın sayısının arttığını söyledi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü sebebiyle TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, “AK Parti iktidarlarının kararlı mücadelesiyle gerçek manada seçme ve seçilme hakkımız tüm kadınlarımıza 7 Haziran 2015 tarihinde verilmiştir. AK Parti iktidarına kadar yüzde 4.4 olan meclisteki kadın oranımız AK Parti iktidarlarından sonra 17.4’e yükselmiştir” dedi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün birçok Avrupa ülkesinde seneler önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı verdiğini fakat daha sonra kadınların başörtülerinden dolayı siyasetten mahrum bırakıldığını dile getiren Taşkesenlioğlu Ban, “Demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden birçok ülkeden yıllar önce rahmet ve minnetle andığımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kadınlarımıza seçim ve seçilme hakkı verilmişti. Ancak gelin görün ki çok uzunca bir süre kadınlarımızın inançları gereği örttükleri başörtüden dolayı siyasetten ve meclisten mahrum edilmişlerdir. AK Parti iktidarlarının kararlı mücadelesiyle gerçek manada seçme ve seçilme hakkımız tüm kadınlarımıza 7 Haziran 2015 tarihinde verilmiştir. AK Parti iktidarına kadar yüzde 4.4 olan meclisteki kadın oranımız AK Parti iktidarlarından sonra 17.4’e yükselmiştir” diye konuştu.
Kadın özne haline geldi AK Parti iktidarında kadının siyasette özne konumuna geldiğini kaydeden Taşkesenlioğlu Ban, “Her manada, özellikle siyasette kadının özne haline gelmesini sağlayan, özellikle biz başörtülü kadınların mecliste var olabilmesi için kararlılıkla mücadele eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunuyor ve milli mücadeleden bugüne kadar şehit olan tüm kadınlarımızı da rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Ağlayan polisi şehit yakını teselli ettiAğlayan polisi şehit yakını teselli etti
Şehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılarŞehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılar
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı