AK Parti, HÜDA-PAR ve SP heyetleriyle bayramlaştı

-Konuşmalar



( ANKARA ) ANKARA



- AK Parti'de bayramlaşma devam ediyor. Ak Parti Genel Merkezi'ni HÜDA-PAR ve SP heyetleri ziyaret etti. AK Parti Genel Merkezinde partiler arası bayramlaşma devam ediyor. HÜDA-PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir ve Yenimahalle İlçe Başkanı Mehmet Baş ve Etimesgut İlçe Başkanı Osman Aksu ile birlikte bayramlaşma için Ak Parti Genel Merkezine geldiler. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, bayramların bütünleştirici, kaynaştırıcı rol oynadığını ifade ederek seçimlerin Türkiye ve millete hayırlı olmasını diledi. HÜDA-PAR Genel Sekreteri Demir, bayramın sıkıntılı dönemde geçiren Türkiye ve millet için birlik ve beraberliğe vesile olmasını temennisinde bulunarak, Türkiye'nin gergin bir dönemden geçtiğine ve seçimlerin Türkiye ve millet hayırlara vesile olmasını diledi. Demir, ''Seçimlerin sıkıntılı geçmiştir. Doğu'da seçim çalışması yaptığımızı için oraların sıkıntılarını biliyoruz. Genelde böyle geçmiş. Seçimlerin istisna olarak sükunet içerisinde geçmesini,birlik ve beraberlik içinde geçmesini, sorunların çözülmesine vesile olmasını vesile olmasını diliyoruz'' şeklinde konuştu.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İlyas Tonguç ve beraberindeki heyet AK Parti Genel Merkezi ziyaret etti. Tonguç, bugüne kadar ciddi sıkıntılar yaşanmadığını belirterek, Suruç'ta meydana gelen olayın kendilerini üzdüğünü ifade etti.

Tonguç, ''Bu konu son derece hassas bir konudur. Çünkü siyasi partiler milletimizin sinir uçlarını temsil ederler. Oralarda meydana gelen hadiseler bütün toplumun içini bazı yanlış yerlere sevk edebilecek sebebiyet verebilir. Bu konuda hepimizin fevkalade dikkatli olması gerekir'' diye konuştu.

AK Parti Genel Merkezi'nde AK parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, AK Parti Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Nurten Güngör ve Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Enes Günay kabul ettiler. (AUÖ -bc -

