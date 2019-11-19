AK Parti Grup Toplantısı - detaylar - TBMM Haberi

, - AK Parti TBMM Grup Toplantısı - AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın gelişi - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gelişi - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salondakileri selamlaması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması - Katılımcılardan görüntü - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir çocuğu sevmesi TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada bir çocuğu sevdi. (detaylar)
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