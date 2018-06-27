AK Parti Grup Başkanvekili Turan: “Kılıçdaroğlu'ndan biz istifa etmesini asla beklemiyoruz” Video

-AK Parti Grup Başkanvekili

-Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan



( ÇANAKKALE ) - ÇANAKKALE



- Çanakkale’de 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27'nci dönem milletvekili seçimleri sonrasında AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı’nca değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, “Kılıçdaroğlu'ndan biz istifa etmesini asla beklemiyoruz. O çünkü erdemli insanların tavrıdır” dedi.

Deniz Polisevinde düzenlenen toplantıya AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Çanakkale eski Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Av. Gültekin Yıldız, AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, AK Parti Çanakkale Milletvekili adayları, AK Parti Çanakkale İl Kadın ve Gençlik Kolları yönetimi, AK Partili İlçe Başkanları ve Belediye Başkanları katıldı.

Toplantıda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, "Seçim bitsin, bir çok yerinden oynayan taş yerine oturacak demiştik. Aynen böyle oldu. Bugün Cumhurbaşkanımızı, Sayın Rusya Başkanı Putin, Sayın Almanya Başkanı Steinmeier, Yunanistan Başkanı Çipras, Almanya Başbakanı Merkel, İngiltere Theresa May, Azerbaycan Aliyev, İran Ruhani, Arabistan Selman, Kosova Hashim Thaçi, Fransa Macron, Amerika Trump arayıp tebrik etti. Kılıçdaroğlu tebrik etmemiş. Kılıçdaroğlu etmemiş. Demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Dünya tabloyu okudu. Şimdi artık çalışma vakti. Üretme vakti" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun düzenlediği basın toplantısında istifa etmemesini çok büyük bir keyifle izlediklerini ifade eden Turan, "Allah başımızdan eksik etmesin. Onun gibi siyasi öngörülü liderler hep muhalefette olsun ki, bizler daha rahat iktidar da olalım. Daha rahat yolumuza devam edelim. Seçim kampanyasında demiştik ki, 'Muharrem İnce azcıkta oy arttırırsa vazgeçmez liderlikten' demiştik. Ve yine demiştik ki, Kılıçdaroğlu'na 'kendisi vazgeçmez' demiştik. 'İzleyin tiyatroyu' demiştik. İlk sahneyi bugün izledik. Ama daha tiyatro yeni başlıyor. Ne Muharrem vazgeçer. Ne Kılıçdaroğlu vazgeçer. Erdem herkeste bulunmaz. Başarısız olanın istifası da bir erdemdir. Kılıçdaroğlu'ndan biz istifa etmesini asla beklemiyoruz. O çünkü erdemli insanların tavrıdır. O yüzden istifa etmeyen Kılıçdaroğlu'nu, yazın bir tarafa zaman içerisinde partisi, muhalefeti zorla istifa ettirecek. O da bizim siyasi tarihimize operasyonla gelen, her seçimde başarılı olmasına rağmen, tebrik etmesi gereken muhalefet ekibini, liderini tebrik etmesi yerine aşağılayan, ama yenildikçe yenilen, yenildikçe yenilen olmasına rağmen, hiç bir zaman utanmayan, istifaya da zorlanan bir adam olarak hatırlayacak. Keşke bu olmasaydı. Ama operasyonla özel görev için bir adam gelirse, o adam ancak operasyonla gönderilir. Adam demokrasiyle gelmedi ki, demokrasiyle gitsin. Erdem'le gelmedi ki, erdemle gitsin. Deniz Baykal'a operasyon yapıldı. Bu geldi. Geldi, usulünü bekleyecek muhtemelen, öyle gözüküyor. Yoksa akıl işi mi, bugün çıkıp da tek kaybeden AK Parti'dir. İnsanın normal zekasıyla aklı meseleye baktığında, Türkiye'de 16 yıllık iktidarlığına rağmen oyunu arttıran Erdoğan'ı, büyüyen AK Parti'yi görmesi lazım. Dilek olay ya, 16 yıl. 16 yıl muhtar olsan, dernek başkanı olsan yorulursun, bıkarsın, değişiklik istenir. Ama liderimizle beraber toplumu okuyan bir ekibiz, partiyiz. Toplumu okuya okuya, eksiklerimizi göre göre hamdolsun, hata yapmadan yola devam ediyoruz" şeklinde konuştu.



