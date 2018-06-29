AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: '12 Eylül’deki AK Parti Kongresi erkene alınabilir. Muhtemelen Ağustos ayı içinde yapılır. 10 Temmuz’da Meclis Başkan adayımız belli olur. Yeni düzenleme olmazsa OHAL'i Meclis'in uzatma yetkisi yok' Haberi

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( ANKARA ) AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: "12 Eylül’deki AK Parti Kongresi erkene alınabilir. Muhtemelen Ağustos ayı içinde yapılır. 10 Temmuz’da Meclis Başkan adayımız belli olur. Yeni düzenleme olmazsa OHAL'i Meclis'in uzatma yetkisi yok"-"8 Temmuz'da milletvekili yemin edecek. 9 Temmuz'da Cumhurbaşkanı yemin edecek gibi görünüyor. Cumhurbaşkanının yemini ile hükümetin görevi başlıyor. Meclis Başkanlığı seçimi için adayımız 8 9 Temmuz gibi olabilir. İlk grup toplantısı 10 Temmuz'da yaparız. Şeklen orada belli olur"-“Görünen o ki; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın OHAL’in uzatılması ile ilgili bir iradesinin olmadığı ile ilgili OHAL uzatma kararı teskeresi TBMM’ye gelmeyecek” ANKARA



- AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, “3 Temmuz saat 17.00’ye kadar YSK’ya itirazların son günü. Herhangi bir itiraz olmadıysa, YSK herhangi bir itiraz olmadığından dolayı kesin sonuçların açıklanmasını erkene alabilir” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, 24 Haziran seçimlerinin ardından izlenecek takvimi açıkladı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Elitaş, “YSK’nın en son yaptığı açıklamaya göre 5 Temmuz günü milletvekilliği kesin sonuçlarının açıklanacağı tarih olacak. İçtüzüğe göre kesin sonuçları açıklandıktan sonra 8 Temmuz tarihinde 14.00’te TBMM toplanacak ve milletvekilleri isim sırasına göre yemin edecekler. 8’inden itibaren 5 gün içerisinde 12 Temmuz tarihine kadar meclis başkanlığı adaylık müracaatı 12’si gece 00.00’a kadar gerçekleşecek. 13 Temmuz tarihinde ise başkanlık seçimlerinin takvimi başlıyor. Muhtemelen 13 Temmuz tarihinde meclis başkanlığı seçimini gerçekleştirmemiz mümkün. 15 Temmuz hain darbe girişiminin anması dolayısıyla TBMM bir toplantıya devam ediyor ve bu süreçten sonra komisyonların seçimi, parti yönetim kurullarının seçimi, meclis başkanlık divanı üyelerinin seçimlerinin de bu arada gerçekleştirme imkanı mevcut” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM’de yemin etmesinin ardından hükümetin göreve başlamış olacağını, bakanların atanmasının hükümetin göreve başlaması ile ilgili bir engel teşkil etmediğini kaydeden Elitaş, “Çünkü cumhurbaşkanının göreve başlaması TBMM’deki yeminiyle beraber gerçekleşmiş oluyor. Cumhurbaşkanının yemin ettiği ana kadar yetki kararnamesi verdiğimizi Başbakan Binali Yıldırım başkanlığındaki hükümet kullanabilir” ifadelerini kullandı. Bir gazetecinin, “AK Parti’nin Meclis Başkanı adayı ne zaman belli olacak?” sorusunu yanıtlayan Elitaş, “8-9 Temmuz tarihinde belli olur. 10 Temmuz Salı günü grup toplantımızı yaparız. Orada da bir istişare mahiyetinde olabilir. Şeklen belirlenmiş olur. Bakanlar da TBMM’de atandıktan itibaren yemin etmeleri gerekiyor ama cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi cumhurbaşkanının TBMM’deki yeminiyle birlikte eski hükümet bitiyor, cumhurbaşkanlığı sisteminin başlangıcı olmuş oluyor. Bakanların olması cumhurbaşkanının icraatlarını engelleyen bir durum söz konusu değil. Cumhurbaşkanı kararnameleri ile işlemler devam edebilir” cevabını verdi. “AK Parti’nin 6. Büyük Kongresi ile ilgili öne çıkan bir tarih var mı?” sorusuna ise Elitaş şu cevabı verdi: “12 Eylül 2018 bizim kongre yapacağımız daha önceden planlanan bir süreydi ama şimdi erkene alınabilir. Çünkü parti yönetiminde de yeni görev dağılımları ortaya çıkacak. Ağustos ayı içerisinde olabilir.” Elitaş, YSK’nın kesin sonuçları açıklaması ile ilgili sorulan bir soruya, “ 3 Temmuz saat 17.00’ye kadar YSK’ya itirazların son günü. Eğer herhangi bir itiraz gerçekleşmezse saat 17.00’ye kadar, YSK açıklama yapabilir. Eğer 3 Temmuz YSK’ya müracaatların son günü saat 17.00 ise ve herhangi bir itiraz olmadıysa YSK herhangi bir itiraz olmadığından dolayı erkene alabilir. Görünen o ki sayımlar yapıldı, siyasi partilerde çıkan sonuçlara razı gibi görünüyor” dedi.

OHAL’in uzatılıp uzatılmayacağına yönelik bilgi veren Elitaş, “Hükümet 18 Temmuz’dan önce TBMM’ye OHAL’in uzatılması ile ilgili teskere göndermezse TBMM’nin kendiliğinden uzatma yetkisi ve hakkı yok. TBMM’nin bu uzatma yetkisini geri alma hakkı da yok. Hükümet eğer 18 Temmuz’dan önce böyle bir istemde bulunursa TBMM bunu görüşür, değerlendirir, son karar TBMM’dedir. Ama görünen o ki; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın OHAL’in uzatılması ile ilgili bir iradesinin olmadığı ile ilgili OHAL uzatma kararı teskeresi TBMM’ye gelmeyecek” diye konuştu.



