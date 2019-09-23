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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
AK Parti Grup Başkanvekili Muş: 'CHP, IMF heyetiyle görüşmeyi neden gizli kapaklı yapıyor? CHP'ye gelecek için rol mü biçiliyor'

AK Parti Grup Başkanvekili Muş: 'CHP, IMF heyetiyle görüşmeyi neden gizli kapaklı yapıyor? CHP'ye gelecek için rol mü biçiliyor'

Mehmet Muş'un açıklaması

Kapaklı 

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( ANKARA ) AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "CHP, IMF heyetiyle görüşmeyi neden gizli kapaklı yapıyor? CHP'ye gelecek için rol mü biçiliyor"- "Yargı reformu paketi birden fazla olabilir bu paketin içerisinde infazlarla alakalı herhangi bir düzenleme yoktur"- "İnfaz yasası ile ilgili ayrı bir düzenleme olacaktır" ANKARA

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, açıklamalarda bulundu.
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