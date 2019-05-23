AK Parti Grup Başkanvekili Muş: 'Bedelli askerlik kalıcı hale geliyor' - TBMM
AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "Bedelli askerlik kalıcı hale geliyor" - TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un konuşması TBMM (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yeni askerlik sistemine ilişkin açıklamada bulundu.AK Parti Grup Başkanvekili Muş, yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifine göre, askerlik hizmeti süresinin 6 aya düşürüleceğini, bedelli askerliğin kalıcı hale geleceğini bildirdi
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