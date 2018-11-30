-detaylar



( ANKARA ) AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: "TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi verdik. 71 maddeden oluşan bu kanun teklifimiz çeşitli alanlarda ihtiyaç duyulan düzenlemeler içermekte"-"Kanun teklifimizle alakalı bazı açıklamalarda bulunmak istiyorum; İl Bank Türkiye'nin en önemli kurumlarından biri, bu teklifle İl Bank'a yetki vermeyi düşünüyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmalarına destek olması ve finansman sağlaması için İl Bank'a yetki verilmesi kanun teklifi içerisinde bulunmaktadır. Pol-san biliyorsunuz emniyet memurlarının sandığı, yeni gelen memurların da buraya katılımını zorunlu hale getirilmesini teklif ediyoruz"-"Son dönemlerde yaşanan 47/34 kamu ihale kapsamında gerçekleştirilmiş olan ihale sözleşmeleri bu kanun tarihi yürürlüğe girdiğinden itibaren devam ediyorsa bu sözleşmelerin feshi ya da devredilmesi kanun teklifi kapsamımızda"-"(MHP ile ittifak) Sayın Genel Başkanımız şu an Arjantin'de. Kendisi son grup toplantısından sonra jestlere jestle karşılık vereceğiz dedi.

Dolayısıyla bu anlamda partimizin nasıl olacak, hangi jestler olacak, bu konudaki açıklamasını bekleyin"-"(Kılıçdaroğlu'nun Man Adası'yla ilgili kaybettiği dava) Türkiye bir hukuk devletidir, bir iddia ortaya attığınız zaman bunlar temelsizse bunlar yargıya taşınır. Bu tazminatlar da yargının verdiği kararlardır"-"Koalisyonlar yeni sistemle tarihe karıştı. İttifaklar olabilir ama koalisyonlar olamaz" ANKARA



- AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, önemli açıklamalarda bulundu.

