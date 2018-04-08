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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
AK Parti Grup Başkan Vekili Bostancı - UŞAK

AK Parti Grup Başkan Vekili Bostancı - UŞAK

- AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı'nın konuşmasıAK Parti Grup Başkan Vekili Bostancı: - "Bu ülkenin hiçbir vatandaşı, nihai olarak meşru zeminlerde duran hiç kimse bizim hasmımız değil. Bizim hasmımız geri kalmışlık ve cehalettir, birtakım karanlık alanlarda bu ülkenin geleceğine kumpas kuran bir azınlıktır"UŞAK (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, "Bu ülkenin hiçbir vatandaşı, nihai olarak meşru zeminlerde duran hiç kimse bizim hasmımız değil. Bizim hasmımız geri kalmışlık ve cehalettir, birtakım karanlık alanlarda bu ülkenin geleceğine kumpas kuran bir azınlıktır." dedi.
Atatürk Kültür Merkezi'ne yapılan partisinin Uşak Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongresi'ne katılan Bostancı, yaptığı konuşmada, partisi ve MHP'nin ülkenin kaderi ve ortak geleceği konusunda bir araya geldiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanlığı seçiminde hedeflerinin yüzde 60'ın üzerinde bir oy almak olduğunu kaydeden Bostancı, ittifakın daha geniş kesimleri içine almasına gayret ettiklerine dikkati çekti.Bostancı, şöyle devam etti:"Bu ülkenin hiçbir vatandaşı, nihai olarak meşru zeminlerde duran hiç kimse bizim hasmımız değil. Bizim hasmımız geri kalmışlık ve cehalettir, birtakım karanlık alanlarda bu ülkenin geleceğine kumpas kuran bir azınlıktır."AK Parti'nin tüm seçmenleri kucaklayan bir anlayışa sahip olduğunun altını çizen Bostancı, sözlerini şöyle sürdürdü:"Diğer partilere oy veren vatandaşlarımız bizim müstakbel seçmenlerimizdir. Bizim hedefimiz onlara ulaşmak onların da gönül kapılarını çalmak ve onları da bu büyük birleşmenin içerisine getirmektir. AK Parti 2002 yılında yüzde 34 ile iktidar oldu, şimdi ise yüzde 50 oldu. Bu oyları diğer partilere oy vermiş kıymetli vatandaşlarımızdan aldı. Neden bundan sonra da CHP'den, HDP'den, diğer partilerden oy almasın, bu ittifak ortaklığı zenginleşmesin..." dedi.
AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay ise birlik beraberlik vurgusunda bulunarak, "Türkiye zor bir süreçten geçiyor, bu yüzden önümüzdeki seçimler çok önemli, yarın seçim olacak gibi çalışmalıyız." dedi.
AK Parti Uşak İl Başkanı Mehmet Çakın ise yenilenmiş yönetimlerle seçimlere hazırlandıklarını belirterek, "Sokağa çıkacağız, kapıları çalacağız ama en önemlisi seçmenlerimizin, vatandaşlarımızın gönüllerine gireceğiz. Bu ülkenin nerelerden nereye geldiğini ve nereye gitmek istediğini yorulmadan usanmadan tüm vatandaşlarımıza anlatacağız." dedi.
Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde mevcut kadın kolları başkanı İlknur Ertuğrul, güven tazeledi.

Beraberlik Kader Müstakbel 

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