AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı - Numan Kurtulmuş-Veysel Eroğlu-Bülent Tüfenkci - ANKARA Haberi
- AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un konuşması - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun konuşması - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin konuşmasıANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.