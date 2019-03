-detaylar



- Kastamonu Belediyesini ziyaret eden AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Yolları altından da yapsanız milletin gönlüne dokunamadıktan sonra yaptığınız yolların da yaptığınız hizmetinde bir anlamı kalmayacaktır. Bu yüzden gönüllere dokunmanın ne demek olduğunu milletimiz AK Parti ile ne olduğunu iyi bilir" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, seçim çalışmaları kapsamında Tosya’nın ardından Kastamonu Belediyesi’ni ziyaret etti. Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş’ın çalışmaları ve yeni dönemde yapılacak projeler hakkında bilgi alan Kurtulmuş, merkezi hükümet olarak Tahsin Babaş ile güçlü bir işbirliği içerisinde olduklarını söyledi.



31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde Kastamonu Belediyesini ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Kastamonu’yu ve Belediye Başkanı Tahsin Babaş’ın ortaya koyduğu çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek, Babaş’ın yeni dönemde de başarılı çalışmalarına devam edeceğini beklediklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı manifesto doğrultusunda bütün belediye başkanlarının çalışmalarını ortaya koyacağını hatırlatan Kurtulmuş, “Kastamonu’nun tarihten gelen önemini çok iyi biliyoruz. Bu önem doğrultusunda merkezi hükümet olarak son 16 yılda ulaşımdan sağlığa, tarımdan sosyal hayata ve eğitme kadar yaklaşık 14 milyar TL yatırım yaptık. Yapılan ve devam eden projelerin haricinde ulaşım anlamında bir takım eksiklikler olduğunu kabul ediyoruz. Kastamonu-Karabük-İstanbul yolunun standartların daha da üzerine çıkarılmalıdır. Bir diğer yol ise Tosya-İskilip yolunun bitirilmesidir. Bu yollar yapıldığında İç Anadolu-Ilgaz güzergahı birbirine daha sıkı bağlanacaktır. Bunlar bizim halka karşı sorumluluklarımızdır. Bu millet AK Parti’yi ve Recep Tayyip Erdoğan’a büyük destek veriyor. Bunun karşılığında da Türkiye’nin boşa giden imkanları, paraları şimdi hizmete dönüştürülüyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da işaret ettiği Kale ile Nasrullah Meydanı Projesi bittiğinde Kastamonu bambaşka bir görünüme kavuşacaktır. Turizm için de önemli kazanım elde edecektir. İnebolu Limanı projeyi önümüzdeki dönemde gündemimizde olan bir projedir. Projeyi yakından takip ediyoruz. İnebolu yolu da bitirildiğinde limanın kullanım kapasitesi daha da artacaktır. Yapılanların ve yapılacakların hepsi hizmet işleridir” dedi.

"Milletin gönlüne dokunamadıktan sonra hizmetin de bir anlamı kalmayacaktır" Hizmetin her türlü yapılabileceğini ama önemli olanın gönüllere dokunmak olduğunu belirten Kurtulmuş, “Yolları altından da yapsanız milletin gönlüne dokunamadıktan sonra yaptığınız yolların da yaptığınız hizmetinde bir anlamı kalmayacaktır. Bu yüzden gönüllere dokunmanın ne demek olduğunu milletimiz AK Parti ile ne olduğunu iyi bilir. Başkanımız da milletimizin gönlüne dokunmuştur. İnşallah nice yıllar dokunmaya devam edecektir” diye konuştu.

“Çalışma işi hizmet işidir, birlik ve beraberlik işidir” Kastamonu’da yapılan tüm çalışmalarda Kurtulmuş’un büyük desteğini gördüklerini ifade eden Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ise, “Bizlere her zaman destek veren Bakanımıza teşekkür ediyoruz. 2018 yılında 2018 yılı Türk Dünyası kültür başkenti olmamızın mimarı da sayın Bakanımızdır. 31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan seçimler yaklaştı. Bu nedenle bizler de bugüne kadar görevdeki belediye başkanı olarak Kastamonu’da ne yaptık, bundan sonra da Kastamonu ne yapacağız? Kastamonu’nun her yönüyle gelişmesi, güzelleşmesi için neler yapacağımızı değerli halkımızla paylaşıyoruz” şeklinde konuştu.

“Çalışma işi hizmet işidir, birlik ve beraberlik işidir” diyen Başkan Babaş, şöyle konuştu: “Yerel hizmetler ile genel hizmetleri de birleştirmeyi başardık. Bunun en güzel örneği ise Kırık Barajı’dır. Göreve geldiğimiz gün bu konuya çok önem verdik. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Bu projenin yanında içme suyu hattında da iyileştirmeler yapılacak. Ayrıca baraj yolu güzergahında değişiklik yapılacak. Bu proje de devam ediyor. Proje maliyeti yaklaşık 625 milyon TL’dir. Baraj ise 115 milyon TL’dir. Bu iki yatırımda yerel yönetim ve merkezi yönetimin uyumlu çalışması sonrasında hayata geçmiştir. Mahalli İdareler Birliği vasıtasıyla topladığımız çöplerden elektrik üretiyoruz. Çöplerimizi enerjiye dönüştürüyoruz. 7 bin konutun enerji ihtiyacını karşılıyoruz. Buradan sağladığımız kazancı tekrardan yatırıma kazandırmayı hedefliyoruz. Hem çevremizi koruyoruz hem de çöpleri değerlendiriyoruz. Yeni dönemde 125 projeyi ortaya çıkardık.” Başkan Babaş, ardından brifing şeklinde Kurtulmuş’a yapmayı planladıkları projeler hakkında detaylı bilgi verdi.