Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Sancaktepe'de vatandaşlarla buluştu

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Sancaktepe'de vatandaşlarla buluştu

Numan Kurtulmuş'un vatandaşlarla buluşması

-Selamlaşmalar
-Esnaf ziyareti
-Detay görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sancaktepe'de vatandaşlarla buluştu. Kurtulmuş'a Sancaktepelilerin ilgisi büyük oldu. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş 31 Mart Yerel Seçimleri'ne sayılı günler kala Sancaktepeli vatandaşlarla buluştu. Samandıra Meydan'da AK Parti seçim standına uğrayan Kurtulmuş, orada bulunan vatandaşları AK Parti'ye üye yaptı. Numan Kurtulmuş daha sonrasında MHP ve CHP seçim stantlarına da uğrayarak vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Kurtulmuş'a Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü eşlik etti. Sancaktepelilerden Av. Şeyma Döğücü ve AK Parti'ye destek isteyen Numan Kurtulmuş'a vatandaşların ilgisi büyük oldu. Sancaktepeli vatandaşlarla tek tek selamlaşan AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, programı nedeniyle vatandaşlara teşekkür ederek Samandıra'dan ayrıldı.
İlgili Foto Galeriler
İyi Partinin Dava Açtığı Anket Sonuçlarıİyi Partinin Dava Açtığı Anket Sonuçları
Erdoğan, Ankara Keçiörende Toplu Açılış Töreninde KonuştuErdoğan, Ankara Keçiörende Toplu Açılış Töreninde Konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivas'taCumhurbaşkanı Erdoğan Sivas'ta
Erdoğan, AK Partinin 11 Maddelik Seçim Manifestosunu AçıkladıErdoğan, AK Partinin 11 Maddelik Seçim Manifestosunu Açıkladı
CHPli Belediye Başkanı Resmi Aracıyla İçki İçtiCHPli Belediye Başkanı Resmi Aracıyla İçki İçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'teCumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı