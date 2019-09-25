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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: 'Lafımı eğmeden bükmeden söylüyorum. Dünyadaki terör örgütlerine silah sağlayan büyük devletler silahları vermesinler, dünyada terör kalmaz'

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: 'Lafımı eğmeden bükmeden söylüyorum. Dünyadaki terör örgütlerine silah sağlayan büyük devletler silahları vermesinler, dünyada terör kalmaz'

Kurtulmuş'un açıklamaları

Politika Bild Dış Politika Siyasi Parti Terör Örgütü 

-detaylar

( ANKARA /SORU-CEVAP-1) AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: "Lafımı eğmeden bükmeden söylüyorum. Dünyadaki terör örgütlerine silah sağlayan büyük devletler silahları vermesinler, dünyada terör kalmaz"-"Terör vekalet savaşlarının önemli bir aracı haline gelmiştir ve ne yazık ki terör örgütleri de dış politikanın bir aygıtı haline dönüştürülmüştür"-(HDP önünde eylem yapan anneler) "Bunun siyasi bir tartışma konusu yapılmayacak kadar önemli, ortak bir mesele haline getirilmesi lazım"-"Annelerin verdiği mücadeleyi küçültmeye kimsenin hakkı yoktur"-"Burada aslında HDP için de büyük bir fırsat ve şans ortaya çıkmıştır. HDP'de bu vesile ile kalksın desin ki; "PKK, eli kanlı bir terör örgütüdür". Böylece terörle arasına mesafe koyduğunu, kendisinin bir siyasi parti olduğunu ispat etmiş olsun"-"Sayın Abdulhamit Gül, benim uzun yıllardır tanıdığım, neredeyse hayatının her safhasını yakından bildiğim çok değerli bir arkadaşımızdır ve hayatının hiçbir döneminde FETÖ'ye en ufak bir bulaşıklığı olmayan değerli bir siyasetçidir" ANKARA

- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Anadolu Yayıncılar Derneği'nde konuştu.

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