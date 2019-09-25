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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: 'Birileri istese de istemese de Türkiye bir daha IMF'nin kapısına muhtaç kalmayacaktır' İzle

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: 'Birileri istese de istemese de Türkiye bir daha IMF'nin kapısına muhtaç kalmayacaktır' İzle

Kurtulmuş'un açıklamaları

Terör Saldırısı Kapaklı Saldırı 

-detaylar

( ANKARA -1) AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: "Birileri istese de istemese de Türkiye bir daha IMF'nin kapısına muhtaç kalmayacaktır"- "Cumhurbaşkanımız yaptığı konuşmayla Türkiye'nin liderliğini ve Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya liderliğini bir kez daha bütün açıklığıyla ortaya koymuş oldu"-"Henüz tam olarak netleşmemekle beraber şekli ve hazırlanışı itibariyle bir terör saldırısı olduğu ve bunun da PKK tarafından yapıldığı şeklindeki emareler ortadadır"-"Bu terör saldırısının Cumhurbaşkanımızın dünkü BM konuşmasından sonra vuku bulması da ciddi bir şekilde endişeleri biraz daha körüklüyor"-"Türkiye her türlü meydan okumaya karşı hazırlıklıdır"-"Çok çetin bir dönem girdiğimizi biliyoruz. Terörün sona erdirilmesi için kararlılığımız ortadadır"-"Türkiye IMF defterini kapatmış, kenara atmıştır. Kimse IMF heyetleriyle gizli kapaklı görüşmeler yapmaya kalkmasın" ANKARA

- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Anadolu Yayıncılar Derneği'nde konuşuyor.
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